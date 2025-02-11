夏如芝才剛開2大刀…驚吐生完女兒「流產過2次」　拿掉子宮肌瘤

記者黃庠棻／台北報導

藝人夏如芝2020年和張捷結婚後，育有3歲女兒「芝麻」，除了可愛親子互動深受歡迎，她也仍持續演藝事業，常分享個人生活。2024年年底透露在定期進行乳房超音波和X光檢查時，醫生發現了乳房的鈣化點，並建議她進行切片檢查，今（11）日出席伊林娛樂開工日近況也隨之曝光。

▲夏如芝（右二）出席伊林娛樂開工。（圖／記者周宸亘攝）

夏如芝今（11）日出席伊林娛樂開工，穿著一套紅色上衣現身，面色紅潤看起來氣色相當好，她談到2024年年底開了兩次刀，一個是先前公開的乳房切片檢查，另一個則是切除子宮肌瘤，坦言「分享過後，發現有很多網友有同樣問題，可以讓更多人知道這些病症，其實心裡很開心」。

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▲夏如芝先前透露開刀。（圖／翻攝自夏如芝Instagram）

不僅如此，夏如芝也意外透露其實自己在生完女兒「芝麻」後，其實流產過兩次，一開始以為自己是因為「自體免疫系統太強」，身體會自動攻擊外來物，像是男性的精子；沒想到因為連續流產了兩次，醫生回去檢查她懷女兒前的報告，才發現原來「肌瘤沒有明顯，且長在子宮頸出入口」，正因如此才影響了後續寶寶無法正常生長。

▲夏如芝意外透露流產兩次。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

隨後，夏如芝分享流產兩次的經驗，老公張捷相當心疼，兩次都看得到受精卵，但後續寶寶都沒了心跳、沒有長大，只能用人工流產方式處理，透露第一次流產是在生完芝麻後的八個月後；第二次則是第一次流產過後的半年後，目前夫妻倆保持寬心、順其自然，對於二胎沒有強求。

▲夏如芝意外透露流產兩次。（圖／擷取自Facebook／夏如芝 Cherry Hsia）