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張蘭帳號又直播了！沒露臉「賣冰糖葫蘆」業績揭曉…預告每天開播

記者陳芊秀／綜合報導

張蘭恢復直播了！她與兒子汪小菲的抖音帳號遭平台無限期封禁，引發外界高度關注，直接衝擊到兒子餐飲品牌的線上銷售收入。她火速開設國際版抖音「TikTok」帳號，粉絲數增加有限，10日傳出已經在微信帳號開直播，繼續賣商品。

▲▼張蘭帳號開直播。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭、汪小菲抖音帳號遭無限期封禁。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《紅星新聞》報導，張蘭在微信平台沒有被封禁的帳號「張蘭俏江南創始人」開直播，不過主持直播帶貨的並非她本人，而是員工。截至今日中午12點的數據統計，直播帳號熱度超過5000，超過13.8萬人觀看直播，直播販售的冰糖葫蘆則賣出了1578件。根據截圖，帳號已經預告未來6天，每天早上7點起都會開直播。

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▲▼張蘭帳號開直播。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭帳號直播沒露臉，主持人賣冰糖葫蘆。（圖／翻攝自微博）

而直播主持人表示，「為什麽我今天說話比較慢，因為說多錯多，我說什麽話我自己腦子里先過一遍，以前我根本不過腦子，經常被別人抓著話柄」。主持人一度說「我們大姐一會兒來」，疑似暗示張蘭要來直播間，綜合媒體報導，她並未現身直播。

▲▼張蘭帳號開直播。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭帳號預告每天開直播。（圖／翻攝自微博）

在此之前，大陸抖音平台以《抖音關於打擊無底線博流量行為的公告》為題，提及「有部分帳號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線。對此類行為，抖音堅決予以打擊」，抖音副總裁李亮發文解釋封號原因，「鑒於這幾個帳號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁」。網友因此得知，張蘭相關帳號違規並非只有這一次。

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張蘭, 汪小菲

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