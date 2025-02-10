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林俊傑演唱會陳妍希驚喜現身！　「突被cue露甜美燦笑」身旁不見陳曉

記者黃皓瑋／綜合報導

金曲歌王林俊傑從去年底展開《JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》，8日於美國洛杉磯開唱，吸引大批粉絲到場支持，近期屢遭傳與老公陳曉婚變的女星陳妍希，當晚也驚喜現身觀眾席，在被大螢幕捕捉到後，不忘大方燦笑向觀眾打招呼，引發全場騷動。

▲▼陳妍希現身林俊傑演唱會。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希出席林俊傑演唱會。（圖／翻攝自微博）

有網友在微博曬出昨日演唱會的片段，只見林俊傑在談話環節中，突然點名到場支持的陳妍希致謝，大螢幕的畫面也隨之轉向觀眾席，畫面中可見台下的陳妍希身穿黑衣，搭配一頂黑色帽子，低調裝扮仍難掩明星氣質，她也露出甜美笑容，對著鏡頭手比愛心打招呼，引發現場歡聲雷動，不過她的身邊不見陳曉的身影，似乎沒有一同出席演唱會。

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▲陳妍希、陳曉傳出婚變傳聞，雙方始終未給出正面回應。（圖／翻攝自陳妍希、陳曉工作室微博）

▲陳曉（右）未與陳妍希一同現身。（圖／翻攝自陳妍希、陳曉工作室微博）

事實上，陳妍希曾在2015年時，為林俊傑的歌曲〈關鍵詞〉擔綱MV女主角，2人在MV中有不少親密互動，林俊傑還被導演要求用毛筆在陳妍希身上寫字，讓他直呼害羞。值得一提的是，當時林俊傑笑稱自己是「紅娘」，自曝與他拍過MV的女星，如林依晨、Angelababy在半年內都結婚了，而後陳妍希也真的在2016年與陳曉步入禮堂。

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林俊傑, 陳妍希, 陳曉

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