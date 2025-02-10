拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

▲朱孝天昨直播時顯得十分憔悴，他坦言吃人血饅頭很缺德。（翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

大S年輕早逝留下遺憾，曾一起合作過《流星花園》的朱孝天頻頻被網友詢問此事，昨（9）晚他一臉浮腫，狀態不是太好，直播時坦言不願在此時如常帶貨賺錢，他坦言「現在的氛圍不適合直播帶貨，不想吃人血饅頭」，亦即不願藉此吸流量。

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個性一向有話直說的朱孝天昨在直播時說，「很多人都覺得觀眾傻，其實每個人心裡有一把尺，你想利用別人的心態，一旦露出來，別人會清楚知道。」認為公眾人物不能把觀眾當傻子，他也直言「沒有必要吃人血饅頭，這是很缺德的一件事，我做不出來，再多利益擺在我面前，我都做不出來。」一番話直白犀利，儘管仍有不少觀眾敲碗希望他多談大S，但他一臉憔悴，也讓粉絲看了有些不捨，也有不少路過粉絲認同他的態度。

朱孝天近年以直播帶貨為主，尤其他熱愛美食品茶，還到雲南一探普洱產地，直播時談到此事，坦言近幾日心情的確大受影響，他也直白地說，彼此當年合作愉快，但畢竟好幾年沒有聯絡，只是心裡也很遺憾難過，不過這是別人家事不方便多說。



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