ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

汪小菲斷母子關係「送分給大S家」？　律師李怡貞揭關鍵：自斷後援

記者黃皓瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日於日本病逝，享年48歲，她的前夫汪小菲在噩耗傳出後的一連串舉動也成為焦點。日前他遭傳與媽媽張蘭鬧翻「斷絕母子關係」，引發網友討論，不過對此律師李怡貞表示，這樣的行為其實是在改定監護權時，「送分」給大S家。

►更多【大S過世】相關新聞

▲▼張蘭、汪小菲抖音帳號被無限期封號，引發業界高度關注。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲近期遭傳要與張蘭（右）斷絕母子關係。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大S的骨灰5日與家人搭乘私人包機抵台，不料隨後流傳包機事宜是由汪小菲聯絡、出錢，讓小S忍不住發聲駁斥，事後張蘭的乾兒子夏健被抓包是造謠者，張蘭與汪小菲則以惡意炒作為由，遭抖音官方無限期封鎖帳號。對造謠事件感到不滿的汪小菲，不僅在張蘭直播時，透過語音訊息失控飆罵，日前微博上更傳出，他在個人社群媒體上，直言與媽媽「三觀天地不合」，宣佈2人此後斷絕關係。

▲▼女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸病逝東京。（圖／記者李毓康攝）

▲大S骨灰包機回台，遭造謠是汪小菲聯絡、出錢。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對於汪小菲宣布與張蘭斷絕關係的消息，律師李怡貞昨（9日）發文提醒：「法律上直系血親無法斷絕親子關係，怎麼樣都沒辦法，但是講好玩的話、講氣話，可以。」不過她也表示，汪小菲這樣做如同「斷絕自己的後援系統，送分給娘家改定監護」，並不禁好奇：「是有沒有被盜帳號啦？」

（外送稿用）▲▼李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞提醒斷絕親子關係在法律上無效。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

值得一提的是，汪小菲與張蘭其實並非首次傳出「斷絕關係」，有大陸網友挖出，2022年汪小菲與大S爆出離婚時，因為張蘭多次為兒子公開辯護，還脫口稱汪小菲是「慫包」，讓他遭網友譏諷「媽寶男」。事後張蘭坦言這番話傷到了汪小菲：「我們沒有聯繫，全部都取關了，也沒有通話，我覺得對孩子要尊重，我們沒有任何通話，我也不參與，所有事情都是網上知道的。」

▼李怡貞Facebook貼文。（翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞。如遭刪除請見諒）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

推薦閱讀

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬發聲

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬發聲

《終極》女神辦婚禮！五熊「罕露超兇事業線」喝喜酒 3姊妹顏值超高

《終極》女神辦婚禮！五熊「罕露超兇事業線」喝喜酒 3姊妹顏值超高

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

汪小菲, 張蘭, 大S

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王仁甫全家過年意外「開車環島」　季芹親曝玩台灣3縣市原因！
  2. 大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙
  3. 考上「小綠綠夜校」遭全場歧視　女星被大罵冒牌貨…氣到哭了！
  4. 汪小菲斷母子關係「送分給大S家」？　律師李怡貞揭關鍵：自斷後援
  5. 許允樂❤️李玉璽一起喝春酒！被拱上前「男友伸手1舉動閃爆」互動超羞
  6. 林俊傑公司回應「秘戀小20歲網紅」！女方被踢爆「自稱美籍華裔」
  7. 張學友回來了！北高雙蛋9場票價曝光　「這群人可先買」搶票日倒數
  8. 張蘭「6字回應」被汪小菲斷絕母子關係！　轉戰TikTok曬兒媳Mandy
  9. IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況
  10. 《吉伊卡哇》小八聲音變了！14歲聲優「變聲」日網吵換人…作者反應曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366