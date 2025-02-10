汪小菲斷母子關係「送分給大S家」？　律師李怡貞揭關鍵：自斷後援

記者黃皓瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日於日本病逝，享年48歲，她的前夫汪小菲在噩耗傳出後的一連串舉動也成為焦點。日前他遭傳與媽媽張蘭鬧翻「斷絕母子關係」，引發網友討論，不過對此律師李怡貞表示，這樣的行為其實是在改定監護權時，「送分」給大S家。

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▲汪小菲近期遭傳要與張蘭（右）斷絕母子關係。（圖／翻攝自微博）



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大S的骨灰5日與家人搭乘私人包機抵台，不料隨後流傳包機事宜是由汪小菲聯絡、出錢，讓小S忍不住發聲駁斥，事後張蘭的乾兒子夏健被抓包是造謠者，張蘭與汪小菲則以惡意炒作為由，遭抖音官方無限期封鎖帳號。對造謠事件感到不滿的汪小菲，不僅在張蘭直播時，透過語音訊息失控飆罵，日前微博上更傳出，他在個人社群媒體上，直言與媽媽「三觀天地不合」，宣佈2人此後斷絕關係。

▲大S骨灰包機回台，遭造謠是汪小菲聯絡、出錢。（圖／資料照／記者李毓康攝）



對於汪小菲宣布與張蘭斷絕關係的消息，律師李怡貞昨（9日）發文提醒：「法律上直系血親無法斷絕親子關係，怎麼樣都沒辦法，但是講好玩的話、講氣話，可以。」不過她也表示，汪小菲這樣做如同「斷絕自己的後援系統，送分給娘家改定監護」，並不禁好奇：「是有沒有被盜帳號啦？」

▲李怡貞提醒斷絕親子關係在法律上無效。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



值得一提的是，汪小菲與張蘭其實並非首次傳出「斷絕關係」，有大陸網友挖出，2022年汪小菲與大S爆出離婚時，因為張蘭多次為兒子公開辯護，還脫口稱汪小菲是「慫包」，讓他遭網友譏諷「媽寶男」。事後張蘭坦言這番話傷到了汪小菲：「我們沒有聯繫，全部都取關了，也沒有通話，我覺得對孩子要尊重，我們沒有任何通話，我也不參與，所有事情都是網上知道的。」

▼李怡貞Facebook貼文。（翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞。如遭刪除請見諒）

