王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

記者劉宛欣／綜合報導

男星王陽明除了螢光幕前的活動以外，私下也積極經營個人社群，9日他在Instagram上傳短片，透露打籃球時不慎扭傷，導致韌帶撕裂、兩處骨裂，傷勢不容小覷，為此他從澳洲回台後，緊急找復健科接受治療，並將受傷原因及治療過程拍下作紀錄，期間只見醫師將長長的針刺入患處進行檢查與治療，他則幾次扛不住飆髒話、哀嚎。

▲王陽明腳踝嚴重扭傷。（圖／翻攝自王陽明Instagram）

王陽明9日在Instagram發文透露「翻船了，韌帶撕裂、兩處骨裂⋯⋯人生中最艱難的事情之一就是受傷、挫折和心碎」，他感性表示「這次受傷讓我學會珍惜每一刻。我這輩子經歷過不少的受傷，但這讓我變得更謙卑，也讓我更有深的角度的去看待事情。所以，記得給自己一點時間，花一點時間來治癒自己。」透露接下來會好好養傷。

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▲王陽明曬出影片，記錄治療過程。（圖／翻攝自王陽明Instagram）

王陽明在影片中表示，先前在澳洲打籃球時，因為沒戴護踝，打的時候聽到一聲「ㄆ一ㄚ」，他直言「我心裡就碎了，我立刻就知道我完了，很難過心裡很不舒服，只能責怪自己」，他提到自己一直在練習灌籃，經過三個月的訓練，好不容易又可以灌籃了，他感嘆「以40多歲的人可以灌籃很不容易」，沒想到卻不慎受傷，讓他很氣自己，因為休養時間不能運動，恢復也不確定要花多久。