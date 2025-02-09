甜美女神嫁富商總裁3年放閃！　離開台灣計畫曝光：充滿愛的感覺

記者吳睿慈／台北報導

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi、梅子）開春傳出好消息，9日迫不及待上線新歌曲〈愛的感覺〉，由製作人江志豐操刀，並找來當紅的陳孟賢合作，兩人討喜俏皮的聲線，完美呈現甜蜜曲風。吳申梅也分享嫁給香港科技旅遊業總裁Eric的3年新婚心得，直呼幸福，並相約泰國過情人節。

▲吳申梅新歌〈愛的感覺〉找來製作人江志豐操刀。（圖／放音樂提供）



製作人江志豐邀請兩位年輕唱將吳申梅、陳孟賢前往放音樂錄音室，特別外帶太和殿的麻辣鍋、鹹酥雞享受宵夜，陳孟賢和吳申梅各錄1個小時，就順利殺青，江志豐讚兩人實力過人，《愛的感覺》兩人唱起來如同小菜一碟，輕輕鬆鬆，就水到渠成完美過關！

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被問到什麼是「愛的感覺」，江志豐愛家顧家，透露2024年帶全家人，一起到關西旅行，他租了9人座保母車，親自擔任駕駛，帶領著媽媽、胞姊龍千玉、妻小等一行人在京阪神一帶自駕遊，他雖表示「很累」，但也甜蜜表示是甜蜜的負荷，讓他渾身充滿了愛的感覺。

▲吳申梅嫁富商總裁3年，放閃情人節要去曼谷共度情人節。（圖／放音樂提供）



吳申梅嫁給香港科技旅遊業總裁Eric，對方青年才俊，又體貼善良，三度在香港過年，趁著春節時夫妻倆到澳門走春，意外領到財神爺派發的發財金幣，喜氣洋洋，晚上還去觀賞了偶像張信哲《未來式終極版世界巡迴演唱會》的春節限定場，大呼過癮。

而在新作品《愛的感覺》發歌之際，今吳申梅和老公Eric在香港會合，將一同飛泰國曼谷共度情人節，她開心說：「跟老公在一起不管在哪裡，身邊就充滿了愛的感覺！」粉紅泡泡爆表。