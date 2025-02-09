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孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀！《星星》收視剩1%　網轟：狂提做愛好煩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓頂流演員孔曉振、李敏鎬合作的戲劇《問問星星吧》於1月開播，該劇是第一部以太空為主題的羅曼史，斥資韓幣500億元（約台幣12.5億元）打造，怎料，開播以來飽受批評，台詞肉麻又非常不現實，再加上狂提「交配」、「做愛」、「精卵」等，使得觀眾非常反感，收視率表現不佳。最新一集，孔曉振再度以浮誇的台詞告白「三天的時光讓我瘋狂地感到很美好」、「接吻、做愛還有彼此相愛，這就是我說的事」，又引來韓網吐槽「看得好煩」、「500億就這樣沒了」。

▲▼孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀！《星星》收視剩1%　網酸：狂提做愛好煩。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼孔曉振、李敏鎬被指新戲的太空床戲太突兀。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀。（圖／翻攝自Netflix）

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《問問星星吧》開播以來評論不佳，男、女主角李敏鎬與孔曉振明明各自有另一半，卻在一次太空任務愛上彼此，甚至上演「宇宙一夜情」，劇情走向引起輿論反感以外，就連浮誇式的台詞都讓觀眾看得直呼厭煩。最新一集裡，李敏鎬與孔曉振回到地球仍對彼此念念不忘，終於有突破性的進展，孔曉振闖入家門告白「我一整天都在想你，三天的時光讓我瘋狂地感到很美好，自從你縫了我的腳趾頭後，我就動搖心動了」。

▲▼孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀！《星星》收視剩1%　網酸：狂提做愛好煩。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀！《星星》收視剩1%　網酸：狂提做愛好煩。（圖／翻攝自Netflix）

▲《星星》最新一集台詞又提到「Sex」。（圖／翻攝自Netflix）

▲《星星》最新一集台詞又提到「Sex」。（圖／翻攝自Netflix）

兩位主角設定為到太空做任務，卻先愛上彼此，孔曉振繼續告白：「一起為白老鼠動手術後，從那之後我就心動了，沒錯。」台詞再度提到「接吻、做愛還有彼此相愛，這就是我說的事，我們那天共有氧氣瓶，在瀕死之前分享體溫，再聊到地球的話題，那就是愛吧？」最新一集兩人終於走向彼此，對於收視率卻毫無幫助，11集全國平均收視落在1.9%。

▲▼▲▼▲▼孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀！《星星》收視剩1%　網酸：狂提做愛好煩。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼《問問星星吧》台詞遭到網狂酸。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼▲▼▲▼孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀！《星星》收視剩1%　網酸：狂提做愛好煩。（圖／翻攝自theqoo）

劇情設定引起反彈，加上台詞不斷提到「做愛」，連韓網都忍不住吐槽「Sex、Sex好煩」、「親親跟Sex真的提到太多次了」、「台詞真的...」、「好討厭台詞」、「痾這是什麼」、「肉麻又好土」，但也有觀眾留言「雖然滿滿吐槽點，但大家還是照看啊」。

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