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2年前唱「Coldplay開場嘉賓」　吿五人成5萬場地主角⋯歌迷包網咖搶票

記者吳睿慈／台北報導

人氣天團告五人氣勢再攀巔峰，將於4月12日站上指標性殿堂「高雄世運主場館」舉辦演唱會，他們近來行程滿檔，從尾牙、音樂祭到各大演出活動不停歇，現正閉關投入錄音與全新專輯的籌備，仍排除萬難前往世運主場館為前置作業進行場勘監工，過去以嘉賓的形式登上該舞台，如今成為主角，讓他們感觸極深，「這些經驗讓我們學到很多，也更有信心精進自己的演出，把演唱會做到完美！」

▲告五人行程忙碌，仍先南下到高雄世運場勘。（圖／相信音樂提供）

▲告五人行程忙碌，仍先南下到高雄世運場勘。（圖／相信音樂提供）

告五人曾兩度以嘉賓身份登上世運主場館，包括2023年擔任亞洲搖滾天團五月天演唱會嘉賓，以及Coldplay演唱會的開場嘉賓，如今以主角之姿站上舞台，該場地可容納5萬名觀眾，對此他們感觸良多：「能夠受邀擔任兩組天團的嘉賓，我們真的感到很榮幸！這些經驗讓我們學到很多，也更有信心精進自己的演出，把演唱會做到完美！」

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即將在高雄開唱，告五人精心準備了一份高雄必訪景點清單，推薦給哈瓜們於演唱會前、後一起「趣」音樂＋觀光之旅！從龍虎塔、內惟藝術中心、貢多拉船、高雄流行音樂中心以及「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」高雄燈會等，都是他們心目中的必訪景點。在高雄長大的犬青分享：「這些地方都是我小時候的回憶，曾經和家人一起走春、出去玩會去的景點，感覺非常的熟悉，如今長大後再跟團員一起來，感覺完全不同！」

▲▼Coldplay開場嘉賓變成主角！告五人站上高雄世運：。（圖／相信音樂提供）

▲告五人過去是以「嘉賓」方式站上高雄世運，如今自己成為主角。（圖／相信音樂提供）
  
除了觀光景點，告五人更將高雄變成告五豬的樂園！在高雄流行音樂中心音浪塔旁設置「豬光寶氣」Magic光雕裝置藝術與巨幅廣告，並打造粉紅魔幻輕軌輕軌列車，環繞高雄無極限，讓歌迷們興奮不已，已吸引超過50萬人潮，笑說：「高雄已經變成告五豬的樣子了！」告五人也興奮表示：「很開心用這麼盛大的方式與高雄分享我們即將站上世運開唱的喜悅，邀請大家一起參與這場盛事！」

▲告五人預祝粉絲搶票成功。（圖／相信音樂提供）

▲告五人預祝粉絲搶票成功。（圖／相信音樂提供）

演唱會門票預計在2月15日中午12點拓元售票系統正式啟售，距離開賣僅剩1週，哈瓜們搶包全台網咖、製作有票噴霧迷因、搶買零食乖乖，嚴陣以待準備手刀搶票，告五人心疼歌迷搶票壓力山大，如同他們要求演出內容完美一般，向哈瓜喊話：「4月12日一定讓大家記一輩子」。未料日前發生場地座位圖遭「告五人應援團」搶先外洩，唱片公司驚嘆粉絲神通廣大，寵粉的告五人也大方提前曝光，讓哈瓜們能提早規劃座位區域，貼心舉動再度圈粉無數。告五人也祝歌迷都能搶到自己心儀座位。

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告五人, 告五人高雄世運

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