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小S滅了張蘭抖音「1文件成關鍵證據」！　直播蹭大S：驚人銷售額公開

記者田暐瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）的前婆婆張蘭因惡意炒作而被抖音無限期封禁。張蘭在社交媒體上不滿強調，此舉將影響她旗下8000個家庭的生計，表示「我不認同，我不接受」，據悉，她會被封禁的主要原因就是因為小S的一個文件證據。

事件起因是網紅「我是夏小健」聲稱汪小菲包機讓大S的骨灰返台，而夏小健先前傳出是張蘭乾兒子，也引發外界抨擊。對此，小S強烈否認，加上包機公司JETBAY提出的包機聲明文件，狠狠打臉夏小健的說詞，也因為這一紙重要證據，讓抖音官方決定封禁。

▲張蘭曾多次開直播蹭大S。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭曾多次開直播蹭大S。（圖／翻攝自微博）

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抖音集團副總裁李亮透露，張蘭及汪小菲的帳號被封是與「我是夏小健」的言論有關聯，抖音內部經過多次討論後，決定封禁這些帳號，並強調這是因為他們歷史上屢次違規而未改正。而張蘭在被封禁後，稱「（夏小健）不是我的員工，不是我的帳號，是我們的粉絲，他只是單獨的一個博主」。

▲▼汪小菲張蘭麻六記。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭曾多次開直播蹭大S。（圖／翻攝自微博）

事實上，過去大S和汪小菲官司鬧得沸沸揚揚時，張蘭就頻繁開直播談論家事，同時賣自家的酸辣粉，被指是吃「人血饅頭」，據陸媒《金融界》報導，張蘭6日直播的數據顯示，銷售額落在100至250萬人民幣（約450萬至1126萬元台幣），8日則是75萬至100萬人民幣（約337萬至450萬元台幣），而回溯到2022年兩家人離婚對戰時，張蘭曾一天創下500萬人民幣（約2250萬元台幣）的驚人銷售額。

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄, 汪小菲, 張蘭

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