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「宅男女神」小茉莉現況曝光！　消失螢光幕認了：有點恐慌

記者劉宛欣／綜合報導

「國光女神」陳瑀希（小茉莉）自從2020年開始斜槓經營酒吧副業後，在螢光幕前的曝光頻度驟降，2021年曾被拍到與保時捷男約會，親密舉動引起了不少關注。她過去曾在2014年爆出私密片風波重傷清純形象，不少粉絲大受打擊。近年來她的副業逐漸發展起來，但也坦言工作邀約變少有些恐慌。

▲小茉莉坦言有恐慌感。（圖／翻攝自小茉莉Instagram）

▲小茉莉近年將心力放在副業上。（圖／翻攝自小茉莉Instagram）

根據《自由時報》報導，近年工作邀約較少，小茉莉表示，她有時會感到擔心，擔心自己被遺忘。「會有點恐慌，怕大家把我忘了，但我還在這！」她說，雖然演藝工作較少，但在生活中仍然有粉絲認出她，這讓她感到非常開心。副業方面，她目前有兩間酒吧和一間火鍋店，並積極研究股票市場投資。

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▲小茉莉坦言有恐慌感。（圖／翻攝自小茉莉Instagram）

▲小茉莉坦言有恐慌感。（圖／翻攝自小茉莉Instagram）

「2014年宅男女神」季軍小茉莉（陳瑀希）從網路小模出道，因容貌甜美加上身材姣好，推出大尺度寫真很快就打開知名度。爆紅同年她就因為被拍到撲倒知名醫美診所店長徐維孝，在診所內熱吻愛撫，還將男方推到沙發上，跨坐奶貼對方，嗲喊「我要在這邊強姦你」而引起熱議，對此她當時說明兩人是情侶，只是鬧著好玩，沒想到會引發軒然大波。

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