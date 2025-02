2NE1林口開唱！台下驚現女神　安心亞火辣狂扭翹臀⋯萬人看傻：超會跳

記者吳睿慈/台北報導

南韓女團2NE1於8、9日兩天連續在林口體育館舉辦演唱會,4位女王霸氣登場,睽違8年再度以團體之姿來台,她們帶來一連串不敗金曲,台下同樣眾星雲集,演唱會在安可前,活動方安排歌迷與大螢幕互動,沒想到,安心亞、夏和熙驚喜躍上螢幕,帶來一段扭著火辣翹臀的舞蹈,掀起全場歌迷興奮狂叫。

▲▼ 2NE1連續兩天在林口開唱。(圖/資料照/翻攝自CL IG)



2NE1睽違8年以團體之姿來台,她們在2016年無預警遭到公司強制解散,但4人私下感情深厚,週年紀念日皆會約出來聚會,直到2024年為歡慶15週年,團體奇蹟似地重組,並宣布展開全球巡演,2月8、9日來到台灣,4位女王穿著華麗的舞台裝,全場萬人以熱烈的尖叫與歡呼聲迎接她們出場。

「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」從〈Fire〉、〈Clap Your Hands〉唱到〈Can't Nobody〉,首首都是經典歌曲,歌迷情緒高漲,CL讚美:「大家很瘋狂!」Dara接著說:「你們一百分,我今年很常一個人,現在跟朋友,我很開心。」朴春則用中文嘴甜表示「想我嗎」,氣氛炒到最高點。

▲安心亞火辣狂扭翹臀,舞技超強萬人看傻。(圖/讀者提供)



直得一提的是,演唱會尾聲安排歌迷與螢幕互動,台下眾星雲集,除了節目《小姐不熙娣》固定班底阿曼達在觀眾席外,女神安心亞、夏和熙也被鏡頭掃到,恰好音樂背景是〈I Am the Best〉,安心亞戴著黑白相間的毛帽,大方地站起來熱舞,接著又轉向背面扭著翹臀,全場氣氛超火熱尖叫聲掀頂,歌迷見證安心亞的舞技更是驚呼「太強了」、「超會跳」,意外成為演唱會另一個焦點。