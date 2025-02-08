2NE1林口開唱！台下驚現女神　安心亞火辣狂扭翹臀⋯萬人看傻：超會跳

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團2NE1於8、9日兩天連續在林口體育館舉辦演唱會，4位女王霸氣登場，睽違8年再度以團體之姿來台，她們帶來一連串不敗金曲，台下同樣眾星雲集，演唱會在安可前，活動方安排歌迷與大螢幕互動，沒想到，安心亞、夏和熙驚喜躍上螢幕，帶來一段扭著火辣翹臀的舞蹈，掀起全場歌迷興奮狂叫。

▲▼ 2NE1連續兩天在林口開唱。（圖／資料照／翻攝自CL IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

2NE1睽違8年以團體之姿來台，她們在2016年無預警遭到公司強制解散，但4人私下感情深厚，週年紀念日皆會約出來聚會，直到2024年為歡慶15週年，團體奇蹟似地重組，並宣布展開全球巡演，2月8、9日來到台灣，4位女王穿著華麗的舞台裝，全場萬人以熱烈的尖叫與歡呼聲迎接她們出場。

「2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI」從〈Fire〉、〈Clap Your Hands〉唱到〈Can't Nobody〉，首首都是經典歌曲，歌迷情緒高漲，CL讚美：「大家很瘋狂！」Dara接著說：「你們一百分，我今年很常一個人，現在跟朋友，我很開心。」朴春則用中文嘴甜表示「想我嗎」，氣氛炒到最高點。

▲安心亞火辣狂扭翹臀，舞技超強萬人看傻。（圖／讀者提供）



直得一提的是，演唱會尾聲安排歌迷與螢幕互動，台下眾星雲集，除了節目《小姐不熙娣》固定班底阿曼達在觀眾席外，女神安心亞、夏和熙也被鏡頭掃到，恰好音樂背景是〈I Am the Best〉，安心亞戴著黑白相間的毛帽，大方地站起來熱舞，接著又轉向背面扭著翹臀，全場氣氛超火熱尖叫聲掀頂，歌迷見證安心亞的舞技更是驚呼「太強了」、「超會跳」，意外成為演唱會另一個焦點。