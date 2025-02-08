劉詩詩新劇收視輸給他！《仙台有樹》打破不看好負評…1關鍵加分

記者陳芊秀／綜合報導

2025大陸新劇不斷開播，時至2月又有大劇對打，其中女神級劉詩詩主演的古裝劇《掌心》，與鄧為主演的仙俠劇《仙台有樹》同日開播最受矚目，首播數據顯示，劉詩詩新劇收視小輸仙俠劇，兩部戲的收視對決也引發陸網討論。

▲劉詩詩《掌心》與鄧為《仙台有樹》同日開播，收視熱度排行出爐。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩被大陸稱為「85花」代表女星之一，「85花」指的是出生世代的代表花旦，象徵時代級的女神。她產後復出，每一部劇集都締造討論話題，2025年新作《掌心》屬於古裝復仇懸疑題材，描述江湖遊醫葉平安專治心病，同時展開復仇佈局的過程，屬於大女主復仇劇，開播前掀獲得業界看好，被視為年度收視力作。

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▲《掌心》是劉詩詩最新力作。（圖／翻攝自微博）

《仙台有樹》是仙俠劇，由29歲新生代男星鄧為、22歲新人女星向涵之搭檔演出，描述蘇易水與師父沐清歌之間的師徒虐戀。該劇被定為A級，由執導無數夯劇的尹濤擔任總導演，然而仙俠虐戀題材重複性高，開播前業界評價不看好大紅。

▲《仙台有樹》是仙俠師徒戀。（圖／翻攝自微博）

據「貓眼」網劇熱度排行，《掌心》與《仙台有樹》同日開播，鄧為《仙台有樹》熱度第一，劉詩詩《掌心》第二，但兩部劇集數據差距非常小。另一個參考指標「百度指數」，也顯示《仙台有樹》小贏。

▲《仙台有樹》收視熱度第一，《掌心》小輸。（圖／翻攝自微博）

▲百度指數《仙台有樹》小贏。（圖／翻攝自微博）

同時《掌心》與《仙台有樹》口碑各自有好評。《仙台有樹》打破開播前不被看好的評價，播出後網友認為特效製作優良，讓口碑加分不少，且選角陣容並非大卡司，故事節奏快；《掌心》劉詩詩演技深獲肯定，只是大女主劇與仙俠劇都是多檔連續重複題材，目前開播僅有1日數據，未來劇情走向仍會影響排行變動。