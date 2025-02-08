孫儷結婚15年慶水晶婚！　同天「鄧超46歲生日」…夫妻熱舞片閃瞎

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧超8日迎接46歲生日，同時也是與女星孫儷領證結婚15周年紀念日，被稱為「水晶婚」。他這天分享一支與妻子在場邊跳熱舞的影片，向老婆喊話：「難為你了，花了15年把你塑造成這樣……。」夫妻互動閃爆。

▲鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚，發文放閃。（圖／翻攝自微博）

影片中，鄧超與孫儷站在沒有燈光照射的場邊觀看孩子跳舞，夫妻倆也隨著音樂扭腰擺臀，一曲跳完後，他向老婆行禮，老婆也回禮，且老婆雖然戴著口罩，仍忍不住哈哈大笑，他舉起手等著和老婆拍掌。而影片到此結束，他配文「孫老師，難為你了，花了15年把你塑造成這樣，紀念日快樂」，並且加上15個玫瑰花表情圖示，紀念夫妻結婚15年。

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▲鄧超、孫儷場邊共舞。（圖／翻攝自微博）

孫儷也曬出一家四口海邊背景合照，寫下「2025願我們能善良溫柔面對每一個人……鄧先生生日快樂，今天也是我們的水晶婚，領證15年了」。鄧超則來留言：「先對我溫柔一點好嗎。」而網友則驚呼大兒子等等身高已經逼近老爸：「媽呀等哥真的比你高了」、「等等和媽媽一比一復刻，小花和超哥一比一復刻」。

▲孫儷發文為老公鄧超慶生，也紀念結婚15年。（圖／翻攝自微博）