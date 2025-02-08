ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫儷結婚15年慶水晶婚！　同天「鄧超46歲生日」…夫妻熱舞片閃瞎

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧超8日迎接46歲生日，同時也是與女星孫儷領證結婚15周年紀念日，被稱為「水晶婚」。他這天分享一支與妻子在場邊跳熱舞的影片，向老婆喊話：「難為你了，花了15年把你塑造成這樣……。」夫妻互動閃爆。

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚，發文放閃。（圖／翻攝自微博）

影片中，鄧超與孫儷站在沒有燈光照射的場邊觀看孩子跳舞，夫妻倆也隨著音樂扭腰擺臀，一曲跳完後，他向老婆行禮，老婆也回禮，且老婆雖然戴著口罩，仍忍不住哈哈大笑，他舉起手等著和老婆拍掌。而影片到此結束，他配文「孫老師，難為你了，花了15年把你塑造成這樣，紀念日快樂」，並且加上15個玫瑰花表情圖示，紀念夫妻結婚15年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲鄧超、孫儷場邊共舞。（圖／翻攝自微博）

孫儷也曬出一家四口海邊背景合照，寫下「2025願我們能善良溫柔面對每一個人……鄧先生生日快樂，今天也是我們的水晶婚，領證15年了」。鄧超則來留言：「先對我溫柔一點好嗎。」而網友則驚呼大兒子等等身高已經逼近老爸：「媽呀等哥真的比你高了」、「等等和媽媽一比一復刻，小花和超哥一比一復刻」。

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧超迎接46歲生日，同時這天也是與孫儷領證結婚15年水晶婚。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷發文為老公鄧超慶生，也紀念結婚15年。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

推薦閱讀

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄧超, 孫儷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝和弦解封了！　睽違5年將唱寫給前妻的歌「竟是現任老婆指定」
  2. 張蘭不爽抖音被封首發聲！　委屈急喊「不認同、不接受」
  3. 《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出
  4. 二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！
  5. 徐嬌憶大S「勇阻家暴惹怒大佬」　談生前俠女暖舉：播下勇敢種子
  6. 邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光
  7. 前主播PO文談史書華外遇：人生不能省的就是律師費！
  8. 宋哥籲廠商「切割486先生」遭出征！再開炮嗆：人沒品不能道德敗壞
  9. 曾莞婷自爆是什麼都不管的觀光客　郭泓志對高捷喊爸被怒嗆太多餘！
  10. 蕭秉治生日巧撞「重大日子」！　過年狂寫20首歌太猛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366