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具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

記者張筱涵／綜合報導

具俊曄近日痛失愛妻大S（徐熙媛），陷入極度悲痛之中。即便與合作40年的搭檔姜元來關係深厚，他也遲遲無法與對方通話，只能透過訊息傳遞心情。

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▲▼大S 徐熙媛 具俊曄。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

▲大S和具俊曄於2022年結婚。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

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姜元來8日透過個人Instagram公開與具俊曄的對話，透露好友的沉痛心情。姜元來2月4日主動發訊息安慰具俊曄：「我不知道該說什麼才能讓你好過一點，希望你能好好整理心情，照顧自己的健康。」

▲▼具俊曄 姜元來。（圖／翻攝自Instagram／clon52）

▲姜元來曝光和具俊曄的對話內容。（圖／翻攝自Instagram／clon52）

對此，具俊曄回應：「謝謝你，元來……我會努力撐下去……如果講電話，我可能會忍不住哭出來，所以就只發訊息了。」姜元來在貼文的配文寫下「和俊曄見面的時候，應該會哭得很慘，我只希望他能好好照顧身體，也為故人祈福」，他也以黑底白字表示「加油啊，俊曄啊」，以及CLON經典歌曲〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉 來為好友打氣，期盼他能重新振作。

▲▼具俊曄 姜元來。（圖／翻攝自Instagram／clon52）

▲▼姜元來替具俊曄打氣。（圖／翻攝自Instagram／clon52）

▲▼具俊曄 姜元來。（圖／翻攝自Instagram／clon52）

具俊曄與姜元來的情誼始於1985年，當時兩人還是高中一年級的學生，之後便維持了長達40年的深厚友情。姜元來回憶：「我們一起考上大學後，即使分開了，每天還是會在夜店見面，甚至連當兵時也碰過面。CLON活動5年後，我發生意外，但我們依然沒有分開。」

姜元來感慨道：「回首這40年，我們幾乎每天都在一起，甚至覺得有點膩（笑）。我們曾因為舞蹈編排、服裝或意見不合吵過架，但現在才真正感受到，我們的關係比任何組合都要深厚。」如今，面對具俊曄的喪妻之痛，姜元來選擇默默陪伴，並希望好友能夠堅強度過這段最艱難的時光。

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