大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

記者劉宛欣、孟育民／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎驟逝，享年48歲。遺體已經於3日在日本火化，5日下午由家屬透過私人飛機護送回台，骨灰也隨後帶回大S的家中。家人決定不辦告別式，隨後傳出大S骨灰將長期安放在家中的消息，這一行為引發了同社區居民不滿，在社群開砲「那麼愛姐姐，為何不把骨灰放在妳帝寶的自家？」對此，小S經紀人也給出了回應。

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▲小S證實會安排姊姊樹葬。（圖／翻攝自小S、大S臉書）

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對於大S骨灰放置家中的消息，小S透過經紀人回應表示在大S生前，姊妹群就常常聊到生死話題，她表示：「記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」證實之後會採取樹葬方式讓姊姊安息。

7日有網友在Threads上發文，激烈批評將逝者骨灰置於家中的做法，指出這樣的行為完全忽視了社區住戶的感受。該網友語帶諷刺地提到：「既然那麼愛姐姐，為何不把骨灰放在妳帝寶的自家？」雖然原PO未明確指名道姓，但根據提及的「帝寶」和「骨灰放家中」等線索，不少網友推測其不滿的對象正是大S的家人。

這位網友憤怒表示，「要想讓別人尊重，自己首先也得尊重他人！」並強調「逝者已矣，請讓她安息」，進一步指責S家人無法區分陽宅與陰宅的界線。他還指出，「如果是透天別墅，你們放多少骨灰我們都無所謂，但請不要因為自私的行為影響到大樓住戶的生活品質。」這番話迅速引發了網友們的熱議。有人好奇留言，「說得妳好像是她鄰居一樣」，原PO則毫不避諱地回應：「我就是，怎麼樣？」

