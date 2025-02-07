遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

記者劉宛欣／綜合報導

南韓藝人具俊曄與大S（徐熙媛）於2022年步入婚姻，兩人的重逢猶如童話故事一般浪漫，可惜這段幸福婚姻不到三年便因為大S的驟逝戛然而止，令人感到無比惋惜和悲痛。然而，具俊曄短短3年的婚姻生活並非一帆風順，尤其因大S前夫汪小菲與中國大陸酸民的一陣操作，他經常被指「吃軟飯」、覬覦大S的財產。但事實上他身為「韓流祖師爺」，在南韓擁有不容小覷的資產，在演藝圈的地位也非同小可，根本無須貪圖愛妻的財產。

►更多【大S過世】相關新聞

▲大S、具俊曄當年閃電結婚，震驚各界。（圖／翻攝大S、具俊曄Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

具俊曄6日晚間在痛失愛妻之後，首次公開親自發文，除了痛斥汪小菲一連串行徑以外，也承諾不會動遺產分毫，會努力將權限轉給岳母，強調自己與財產無關，自己從頭到尾要的都只有大S一個人，深情發言讓人心痛又不捨。在社群上也開始有網友跳出來替具俊曄發聲，直言：「若還有人覺得具俊曄當初是為了錢與大S結婚，建議去了解一下他的財富和知名度。」

▲汪小菲多次隔空諷刺汪小菲與前妻大S，如今卻態度大轉變，展現出哀悽模樣。（圖／娛樂中心攝）

現年55歲的具俊曄早在1990年代就已是南韓歌壇的頂流人物，與姜元來組成的音樂組合「酷龍（Clon）」在亞洲掀起了一股風潮，為韓流打下厚實的基礎，被譽為韓流始祖，在南韓演藝圈地位崇高，「國民MC」主持人劉在錫也對他充滿敬意，稱他為大哥，而他不僅在音樂方面取得了驚人的成就，私生活也相當潔身自愛，30多年來幾乎沒有任何負面評價，他向來行事低調不喜張揚、為人謙遜，而這似乎也成了部分不明所以的人誤解他配不上大S、甚至笑他「吃軟飯」的原因。

具俊曄曾在小S的節目《小姐不熙娣》中談到過自己與多個南韓大咖藝人的交情，除了與影帝李炳憲、天王Rain是朋友以外，被小S問「如果GD看到你，是不是也會很恭敬地稱呼你為前輩？」具俊曄僅謙虛地提到GD很尊重身為歌壇前輩的自己，形容GD是「乖巧的孩子」，讓小S忍不住戲言：「為什麼要留一手！」

▲具俊曄家客廳，漢江視野一覽無遺 。（圖／翻攝초코짱 블로그）

除了對演藝圈的影響力以外，具俊曄雖未被曝光過確切的資產規模，但從他居住的地點可窺探一二。他在韓的住處位於首爾江南漢南洞高級住宅區「UN Village」，與許多巨星比鄰而居，江南之於首爾，相當於台北的信義區，是地價、房價最高的區域，而他所居住的三房三衛公寓、權狀面積為103坪，甚至位於搶手的漢江第一排，2020年時的市價為7千多萬台幣，目前的價格肯定已再往上漲了不少，該區面向漢江，背靠南山，風水極佳，是連接江南與江北的交通樞紐，卻又有著高度隱密性，出入口只有一個，管制相當嚴格，成了許多名人的居住首選。

▲UN Village內實景。（圖／翻攝YouTube／韓國主婦Fion 대만댁 피욘）



居住在「UN Village」內的名人有現代汽車集團會長及其子女，藝人則有BIGBANG成員GD、太陽夫婦、蘇志燮、李英愛、李鐘碩、申敏兒、宋慧喬、李秉憲、李珉廷夫婦、防彈少年團（BTS）SUGA、JIN也都在此置產，著實是星光熠熠的黃金住宅區。天團BLACKPINK成員Jennie在2023年也購入該區的別墅，目前房價已上升至120億韓元（約2.7億台幣），由此可見UN Village的現今的價值。