ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邁可森來台遇大S噩耗嘆「世事無常」　拒幫金手指保險：我是迷信的人

記者蕭采薇／台北報導

「最帥鋼琴家」邁可森（Maksim）暌違近2年再度來台，此次卻碰上大S驟逝消息，主持人在記者會上提起此事，邁可森也附和世事無常，「我常常提醒自己要感恩，是個幸運的人。」上回來台有機會到墾丁觀光，此次僅短短數日，連美食可能都只得在飯店內解決。

▲▼MAKSIM邁可森 SEGMENTI 邊界 台灣站記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「最帥鋼琴家」邁可森暌違近2年再度來台，此次卻碰上大S驟逝消息。（圖／記者屠惠剛攝）

邁可森將於8、9兩日，分別在台北與高雄流行音樂中心舉辦《2025 Maksim邁可森Segmenti世界巡演》演奏會。提到這兩年來的生活，邁可森笑說：「非常忙，除了巡迴，還做了一張新專輯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

邁可森自2003年以 《大黃蜂的飛行》 聞名全球，至今已在世界各地巡演超過60個國家，專輯銷量突破數百萬張。他坦言喜歡趁工作到世界不同地方旅行，但台灣是最喜愛的演出地點之一，「這裡有一直很支持我的粉絲。」美食和美景也令他難忘。

▲▼MAKSIM邁可森 SEGMENTI 邊界 台灣站記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲身高近200公分的邁可森，有「最帥鋼琴家」的稱號。（圖／記者屠惠剛攝）

訪談中邁克森提到，他自己有份特殊的迷信，「雖然我的手很重要，但我不會為手保保險，因為我怕保了就真的會發生意外。」表演前，他都會花時間冥想，不吃辛辣、有負擔的食物，為了要保持好能量提供完美表演給粉絲。

20年來都維持在巔峰狀態，邁克森也表示：「我覺得我是個幸運的人。」但另一方面他也覺得自己對樂迷有使命，必須要把最完美的演出獻給粉絲。邁克森此次兩場門票已近售罄，僅剩最後少量座位，最後購票機會請洽 OPENTIX 兩廳院售票系統。

▲▼MAKSIM邁可森 SEGMENTI 邊界 台灣站記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邁可森笑稱自己是迷信的人，所以不會特別替手指保險。（圖／記者屠惠剛攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

推薦閱讀

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

快訊／小S身心俱疲暫不回歸《不熙娣》　吳姍儒將代班主持

快訊／小S身心俱疲暫不回歸《不熙娣》　吳姍儒將代班主持

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

陳建州說完安靜回憶大S「下秒PO她們辣舞片」 網傻眼：無法理解！

陳建州說完安靜回憶大S「下秒PO她們辣舞片」 網傻眼：無法理解！

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

快訊／小S身心俱疲暫不回歸《不熙娣》　吳姍儒將代班主持

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

陳建州說完安靜回憶大S「下秒PO她們辣舞片」 網傻眼：無法理解！

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邁可森, Maksim

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／吳姍儒幫忙代班仗義發聲　勸慰小S「與哀哭的人同哭」
  2. 《社群網戰》「祖克柏」批祖克柏本尊：著迷權力
  3. 張穎穎「汪小菲給每個女生都下跪」　婚內出軌黑歷史起底
  4. 林襄東京「戴上黑框眼鏡」青澀模樣曝光！　網暈：是可免費看的嗎
  5. 一隻阿圓比基尼「解放E級身材」舉手性感綁髮！　網高呼：粉絲福利
  6. 小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了
  7. 張穎穎連「汪小菲新歡都不放過」　狗仔掀內幕：無所不栽贓
  8. 肖戰《射鵰》票房破27億創影史新紀錄！負評如潮挨轟：武俠片已死
  9. 愛車狂魔敖犬秀座駕　曝2025升格奶爸計劃這點不能等
  10. 串流收視週榜／春節劇王出爐！她霸榜2平台…《秘書》收視又高了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366