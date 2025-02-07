邁可森來台遇大S噩耗嘆「世事無常」　拒幫金手指保險：我是迷信的人

記者蕭采薇／台北報導

「最帥鋼琴家」邁可森（Maksim）暌違近2年再度來台，此次卻碰上大S驟逝消息，主持人在記者會上提起此事，邁可森也附和世事無常，「我常常提醒自己要感恩，是個幸運的人。」上回來台有機會到墾丁觀光，此次僅短短數日，連美食可能都只得在飯店內解決。

▲「最帥鋼琴家」邁可森暌違近2年再度來台，此次卻碰上大S驟逝消息。（圖／記者屠惠剛攝）

邁可森將於8、9兩日，分別在台北與高雄流行音樂中心舉辦《2025 Maksim邁可森Segmenti世界巡演》演奏會。提到這兩年來的生活，邁可森笑說：「非常忙，除了巡迴，還做了一張新專輯。」

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邁可森自2003年以 《大黃蜂的飛行》 聞名全球，至今已在世界各地巡演超過60個國家，專輯銷量突破數百萬張。他坦言喜歡趁工作到世界不同地方旅行，但台灣是最喜愛的演出地點之一，「這裡有一直很支持我的粉絲。」美食和美景也令他難忘。

▲身高近200公分的邁可森，有「最帥鋼琴家」的稱號。（圖／記者屠惠剛攝）

訪談中邁克森提到，他自己有份特殊的迷信，「雖然我的手很重要，但我不會為手保保險，因為我怕保了就真的會發生意外。」表演前，他都會花時間冥想，不吃辛辣、有負擔的食物，為了要保持好能量提供完美表演給粉絲。

20年來都維持在巔峰狀態，邁克森也表示：「我覺得我是個幸運的人。」但另一方面他也覺得自己對樂迷有使命，必須要把最完美的演出獻給粉絲。邁克森此次兩場門票已近售罄，僅剩最後少量座位，最後購票機會請洽 OPENTIX 兩廳院售票系統。

▲邁可森笑稱自己是迷信的人，所以不會特別替手指保險。（圖／記者屠惠剛攝）