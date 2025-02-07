啦啦隊正妹Wendy食物中毒！吃完拉麵「半夜上吐下瀉」淚：這是第2次

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊正妹Wendy（林宛璇）是YouTuber反骨男孩成員孫生的前女友，目前是中信兄弟啦啦隊預備成員的她，6日卻突然傳出食物中毒，半夜上吐下瀉了數次。

▲Wendy吃完這碗麵，身體就開始出現異狀。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



Wendy 6日在Instagram限時動態上傳一張拉麵照，看似爽口的背後，她坦言前一晚吃完這碗麵後，「半夜開始身體不適上吐下瀉，吐了5、6次」，附上一個淚眼的表情符號，顯見她的心情。

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▲Wendy上吐下瀉了數次。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



經過一天的休息後，Wendy收到了不少粉絲的關心私訊，她7日更新限動報平安並透露，「那個肉是生鮭魚，我也在想是不是吃到生海鮮才腸胃炎的。」

▲▼Wendy決定以後還是盡量自己煮。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



Wendy還無奈地說，這已經是她第二次吃外食「感受到食物中毒」，上次同樣是吃到居酒屋的海鮮，就開始上吐下瀉，「所以外面的食物不一定新鮮，也不一定乾淨，以後還是常常吃自己煮的比較好，我本人已經好多了大家放心～。」

Wendy IG全文：

謝謝大家的回覆關心

那個肉是生鮭魚

我也在想是不是吃到生海鮮才腸胃炎的

這已經是我第二次吃外食感受到食物中毒腸胃炎上吐下瀉

上次也是吃到居酒屋的海鮮也這樣

而且我與朋友一起身體不適…

所以

外面的食物不一定新鮮

也不一定乾淨

以後還是常常吃自己煮的比較好

我本人已經好多了大家放心～