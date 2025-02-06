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具俊曄IG發文惹鼻酸：要保護熙媛最愛的全部！　台8女星也看哭

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎2日病逝，享年48歲，時隔4天老公具俊曄打破沉默在IG發聲，承諾將遺產權利給S媽，並表示不讓任何惡人接觸家人。貼文曝光後，不少網友為之鼻酸，連八點檔女星簡沛恩都發文坦言自己看哭，同時也有感而發表示：「真心愛一個人，與只是想從另一個人身上得到他自己想要的東西，差別原來如此之大。」

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▲▼簡沛恩具俊曄（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲簡沛恩分享看完具俊曄IG貼文的感想。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

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簡沛恩在Threads發文，坦言對於大S猝逝感到深切不捨及惋惜，同時也分享對徐家人無法言喻的悲痛，表達深深的同理與關懷。她提到，自己在兩年半前失去愛貓，這段經歷讓她長時間處於悲痛中，且難以接受永遠離別的事實。她將自身與徐家人的感受做連結，認為失去深愛的家人所帶來的痛苦遠超過外人想像。

簡沛恩進一步提到，在看完大S老公具俊曄IG發布的貼文內容後，忍不住流下眼淚。她感慨真正的愛與自私的愛之間的巨大差異，並表達對大S的敬佩，稱她為美麗的俠女，同時她對於大S能遇到真正愛她的人感到欣慰，儘管這段幸福時光極為短暫。最後，簡沛恩表示，希望大S的家人能儘早走出傷痛且好好保重，「而且戰勝及讓魔界之人從此遠離。」

▲▼簡沛恩看哭具俊曄IG文。（圖／翻攝自Threads／peien_chien）

▲簡沛恩看哭具俊曄IG文。（圖／翻攝自Threads／peien_chien）

透過具俊曄在IG的發文可見到，他對大S訴說無盡的思念以及對外界表達深深的感謝。他坦言，痛失愛妻讓他目前處於無法用言語形容的痛苦中，因為感到非常無力，所以不願多言。具俊曄指出，有些不懷好意的人正在攻擊和批評他們一家人，甚至散布不實謠言，這些行為加深他們一家人的傷痛。為此他呼籲，希望這些人不要再進一步傷害，而是讓大S能平靜安息。

具俊曄批汪小菲裝淒涼淋雨亂跑，同時也懇求對方「求求什麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧。」最後，他感謝所有哀悼大S的人們，並承諾把遺產的所有權利交給S媽，以保護愛妻生前最愛的家庭。具俊曄強調，與大S共度的時光是無法用世上任何東西來衡量的珍貴，所以他會致力於保護這份愛，這是他作為丈夫的最後職責。

具俊曄IG全文：

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說

可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛

有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口

這時候 我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人
.
求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧
懇切的拜託

還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽

關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人

我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物

我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情

再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 具俊曄, 簡沛恩, 汪小菲

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