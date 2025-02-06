ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S、小S禮貌「不是裝的」　許常德揭ASOS名曲內幕：讓我印象深刻

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎去世，享年48歲，消息讓各界震驚，也有許多演藝圈名人發文悼念。曾擔任ASOS的知名音樂製作人許常德，6日分享與大S、小S初次開會的回憶，以及名曲〈十分鐘的戀愛〉誕生的內幕，讚賞姐妹倆「不是裝出來的」。

►更多【大S過世】相關新聞

▲▼大S、小S「禮貌不是裝的」許常德揭ASOS名曲內幕。（圖／翻攝自大S微博、許常德臉書）

▲許常德曾擔任ASOS的製作人。（圖／翻攝自大S微博、許常德臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許常德提到，有幾個世代對台灣的印象，都是從《流星花園》和ASOS開始的。在流行音樂市場蓬勃發展時，他被ASOS的老闆、也是神采唱片的董事長陳國欽，邀請德製作兩張專輯，其中一張是黃乙玲的《愛情的酒攏袂退》，另一張則是ASOS的第二張專輯《天天寄出的信》。

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲小S、大S的代表歌〈十分鐘的戀愛〉相當有名。（圖／翻攝自小S IG）

許常德回憶起與ASOS的第一次開會，當時姐妹倆沒有媽媽陪同，「開會時我第一次感受到特優生上課的眼神，她們全神貫注聽，然後輕輕點頭，沒有人講一句話。」後來，他開始為ASOS收歌，有一次他問小S要不要試著填詞，內容是關於愛上同班同學但不敢表白，只能在下課十分鐘內靠近對方，「請她把陷入愛情的瘋狂寫出來，然後我就把涂惠源的曲交給小S，她很快就填出來了。」

除了這首歌，許常德還請ASOS姐妹在專輯中各自獨唱一首歌，並自己寫詞，「那是個怎麼做都很容易成功的唱片興旺年代，但她們真的超有默契、超有性格、超有禮貌，讓我印象深刻。」許常德感慨地說，原來成功來自於自律，而且大S、小S的禮貌並不是裝出來的，「是真心關心人的禮貌。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

推薦閱讀

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友曝他現況：不太好

汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友曝他現況：不太好

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

大小S禮貌「不是裝的」　許常德揭ASOS名曲內幕：讓我印象深刻

大小S禮貌「不是裝的」　許常德揭ASOS名曲內幕：讓我印象深刻

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

汪小菲友人幫反擊「誰沒照顧好大S？」　曝他現況：痛到站不起來

汪小菲友人幫反擊「誰沒照顧好大S？」　曝他現況：痛到站不起來

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

具俊曄IG發文惹鼻酸：要保護熙媛最愛的全部！　台8女星也看哭

具俊曄IG發文惹鼻酸：要保護熙媛最愛的全部！　台8女星也看哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友曝他現況：不太好

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

大小S禮貌「不是裝的」　許常德揭ASOS名曲內幕：讓我印象深刻

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

汪小菲友人幫反擊「誰沒照顧好大S？」　曝他現況：痛到站不起來

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, ASOS, 徐熙媛, 徐熙娣, 許常德

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 郭富城陪老婆回娘家「同框小2歲岳父」　村民圍觀追星家門擠爆
  2. 陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言
  3. 具俊曄IG發文惹鼻酸：要保護熙媛最愛的全部！　台8女星也看哭
  4. 汪小菲友人幫反擊「誰沒照顧好大S？」　曝他現況：痛到站不起來
  5. 大小S禮貌「不是裝的」　許常德揭ASOS名曲內幕：讓我印象深刻
  6. 胡瓜福隆獨旅碰上海女阿嬤　自嘆出門還要當業務
  7. 潔哥嗆「汪小菲渣的徹底」　見他淋雨散步慟喊想大S：噁心
  8. 大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄
  9. 汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友曝他現況：不太好
  10. 演小三遭觀眾寄冥紙詛咒 張家瑋直呼恐怖「祝你早死早超生」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366