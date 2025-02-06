大小S禮貌「不是裝的」　許常德揭ASOS名曲內幕：讓我印象深刻

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎去世，享年48歲，消息讓各界震驚，也有許多演藝圈名人發文悼念。曾擔任ASOS的知名音樂製作人許常德，6日分享與大S、小S初次開會的回憶，以及名曲〈十分鐘的戀愛〉誕生的內幕，讚賞姐妹倆「不是裝出來的」。

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▲許常德曾擔任ASOS的製作人。（圖／翻攝自大S微博、許常德臉書）

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許常德提到，有幾個世代對台灣的印象，都是從《流星花園》和ASOS開始的。在流行音樂市場蓬勃發展時，他被ASOS的老闆、也是神采唱片的董事長陳國欽，邀請德製作兩張專輯，其中一張是黃乙玲的《愛情的酒攏袂退》，另一張則是ASOS的第二張專輯《天天寄出的信》。

▲小S、大S的代表歌〈十分鐘的戀愛〉相當有名。（圖／翻攝自小S IG）

許常德回憶起與ASOS的第一次開會，當時姐妹倆沒有媽媽陪同，「開會時我第一次感受到特優生上課的眼神，她們全神貫注聽，然後輕輕點頭，沒有人講一句話。」後來，他開始為ASOS收歌，有一次他問小S要不要試著填詞，內容是關於愛上同班同學但不敢表白，只能在下課十分鐘內靠近對方，「請她把陷入愛情的瘋狂寫出來，然後我就把涂惠源的曲交給小S，她很快就填出來了。」

除了這首歌，許常德還請ASOS姐妹在專輯中各自獨唱一首歌，並自己寫詞，「那是個怎麼做都很容易成功的唱片興旺年代，但她們真的超有默契、超有性格、超有禮貌，讓我印象深刻。」許常德感慨地說，原來成功來自於自律，而且大S、小S的禮貌並不是裝出來的，「是真心關心人的禮貌。」