ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《獅子王》來台掀「回憶殺」！　百老匯最紅辛巴預告高燃現場演出

文／電癮好選喆

百老匯知名音樂劇演員布拉德利・吉布森（Bradley Gibson）即將二度造訪台灣，參與《獅子王》交響音樂會。他在接受《電癮好選喆》獨家專訪時透露，對台灣懷有深厚情感，並直言這次的音樂會將為觀眾帶來全新的視聽體驗，不論是老影迷還是初次接觸的觀眾，都能感受到現場的震撼魅力。

 ▲▼牛耳藝術提供、截自《電癮好選喆》。

▲▼牛耳藝術提供、截自《電癮好選喆》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布拉德利・吉布森以其在迪士尼《獅子王》舞台劇中飾演辛巴一角而廣為人知。他憑藉渾厚而富有情感的嗓音，以及充滿感染力的表演，成為百老匯的代表性人物之一。談到即將再度登台，他難掩心中的期待：「台灣對我來說是一個非常特別的地方。上一次到台北的經歷至今仍歷歷在目，這裡的熱情與文化讓我深深著迷。」他更表示，作為一名表演者，能有機會在不同國家演出是一種幸運，而台灣則是他最喜愛的地點之一。

▲▼牛耳藝術提供、截自《電癮好選喆》。

這次的《獅子王》音樂會將以交響樂團的形式呈現，與百老匯舞台版本截然不同。吉布森特別提到，與交響樂團合作是一種無與倫比的榮耀：「百老匯的管弦樂團雖然規模不小，但交響樂團的音樂氣勢與震撼力是另一種層次。對於歌手來說，這樣的合作是一場極致的聲音饗宴。」

▲▼牛耳藝術提供、截自《電癮好選喆》。

音樂會將帶來多首耳熟能詳的經典曲目，吉布森透露，他將演唱包括《Can You Feel the Love Tonight》和《Circle of Life》在內的多首動人旋律。他表示，這些歌曲不僅承載了影迷的回憶，也帶給他自己深刻的意義：「能夠親自演唱這些曲目，並與觀眾分享這些情感，是一件非常特別的事情。」

此外，吉布森在訪談中展現了幽默與親和力。主持人簡立喆向他介紹了台灣網友的創意迷因，將《Circle of Life》的開場歌詞空耳成「爸爸的吉娃娃」。吉布森不僅風趣地回應，還即興演唱了這段迷因版歌詞，讓人忍俊不禁的同時，也展現了他對台灣文化的開放與欣賞。

▲▼牛耳藝術提供、截自《電癮好選喆》。

談及百老匯舞台上的趣事，吉布森也分享了一段令人捧腹的經歷：「有一次，我戴著辛巴的面具，裡面藏著麥克風，結果唱到一半，麥克風竟然掉了出來！」他笑稱，現場演出總是充滿未知的挑戰，但這正是舞台表演的魅力所在，作為專業演員，他早已習慣隨時應對突發狀況，確保演出順利。

隨著音樂會日期的臨近，台灣觀眾的期待也日益高漲。主辦單位牛耳藝術透露，門票銷售火爆，目前已接近售罄。這場結合百老匯巨星與交響樂團的音樂盛宴，勢必將為台灣觀眾帶來一場前所未有的感官震撼。→官方網站
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

推薦閱讀

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣

快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割
  2. 李㼈心疼大S驟逝「心像被錘了」　曝已分好遺產：我死了有人會發財
  3. 大港開唱門票秒殺　新名單曝光「驚見百萬YTR」！
  4. 周予天自立門戶驚喜宣布「愛的結晶」曝光了　周興哲被蒙鼓裡
  5. 2025 Netflix華語劇卡司超狂！舒淇、李心潔飆戲…想見你團隊回歸
  6. 人氣漫畫家產檢被嫌胖　織織傻眼反擊：老娘很健康！
  7. 安芝儇過年「瘋玩刮刮樂」上癮停不下手！　網笑瘋：是台灣人無誤
  8. 見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲
  9. 白冰冰曬「往日合照」心碎悼大S！　憶出道往事哀：心情無法平復
  10. 林予晞演狗仔找「資深記者訪談」　見她等公車背影…想像反轉了！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366