《獅子王》來台掀「回憶殺」！　百老匯最紅辛巴預告高燃現場演出

文/電癮好選喆

百老匯知名音樂劇演員布拉德利・吉布森(Bradley Gibson)即將二度造訪台灣,參與《獅子王》交響音樂會。他在接受《電癮好選喆》獨家專訪時透露,對台灣懷有深厚情感,並直言這次的音樂會將為觀眾帶來全新的視聽體驗,不論是老影迷還是初次接觸的觀眾,都能感受到現場的震撼魅力。

▲▼牛耳藝術提供、截自《電癮好選喆》。

布拉德利・吉布森以其在迪士尼《獅子王》舞台劇中飾演辛巴一角而廣為人知。他憑藉渾厚而富有情感的嗓音,以及充滿感染力的表演,成為百老匯的代表性人物之一。談到即將再度登台,他難掩心中的期待:「台灣對我來說是一個非常特別的地方。上一次到台北的經歷至今仍歷歷在目,這裡的熱情與文化讓我深深著迷。」他更表示,作為一名表演者,能有機會在不同國家演出是一種幸運,而台灣則是他最喜愛的地點之一。

這次的《獅子王》音樂會將以交響樂團的形式呈現,與百老匯舞台版本截然不同。吉布森特別提到,與交響樂團合作是一種無與倫比的榮耀:「百老匯的管弦樂團雖然規模不小,但交響樂團的音樂氣勢與震撼力是另一種層次。對於歌手來說,這樣的合作是一場極致的聲音饗宴。」

音樂會將帶來多首耳熟能詳的經典曲目,吉布森透露,他將演唱包括《Can You Feel the Love Tonight》和《Circle of Life》在內的多首動人旋律。他表示,這些歌曲不僅承載了影迷的回憶,也帶給他自己深刻的意義:「能夠親自演唱這些曲目,並與觀眾分享這些情感,是一件非常特別的事情。」

此外,吉布森在訪談中展現了幽默與親和力。主持人簡立喆向他介紹了台灣網友的創意迷因,將《Circle of Life》的開場歌詞空耳成「爸爸的吉娃娃」。吉布森不僅風趣地回應,還即興演唱了這段迷因版歌詞,讓人忍俊不禁的同時,也展現了他對台灣文化的開放與欣賞。

談及百老匯舞台上的趣事,吉布森也分享了一段令人捧腹的經歷:「有一次,我戴著辛巴的面具,裡面藏著麥克風,結果唱到一半,麥克風竟然掉了出來!」他笑稱,現場演出總是充滿未知的挑戰,但這正是舞台表演的魅力所在,作為專業演員,他早已習慣隨時應對突發狀況,確保演出順利。

隨著音樂會日期的臨近,台灣觀眾的期待也日益高漲。主辦單位牛耳藝術透露,門票銷售火爆,目前已接近售罄。這場結合百老匯巨星與交響樂團的音樂盛宴,勢必將為台灣觀眾帶來一場前所未有的感官震撼。→官方網站