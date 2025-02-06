小龍女爆威脅球星前男友「青春補償費6千萬」！李芷霖首發聲：會報警

記者潘慧中／綜合報導

味全龍啦啦隊李芷霖2024年5月被爆出與效力中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙有一段情的同時，也被曝光遭對方劈腿的消息，她隔月才坦承情傷差不多好了。未料，近日又被爆跟前任索討6千萬當作「青春補償費」，氣得她嚴肅回擊了！

▲李芷霖被Dcard網友爆料跟林庭謙索討「青春補償費6千萬」。（圖／翻攝自Dcard）



有Dcard網友5日以「恐怖情人啦啦隊小龍女00不要再裝了」為題發文，點名李芷霖的父親是賭徒，和林庭謙交往期間，男方幫她養家、償還爸爸的480萬賭債，但發現她「社交圈混亂」且承擔不起鉅額支出後，男方便提出分手。

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▲▼Dcard網友還附上一張疑似李芷霖和林庭謙的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard、Instagram／leelin0）



該Dcard網友接著爆料稱，李芷霖隨即用私密照勒索林庭謙，並索討6千萬當作「青春補償費」，林父得知後拒絕卻因此癌症病情加重而離世，爆料者還附上一張疑似李芷霖和林庭謙的對話截圖。

▲▼李芷霖和林庭謙有過一段情。（圖／翻攝自Instagram／leelin0、CFP）



對此，李芷霖5日在Instagram限時動態以黑底白字首度發聲，「稍早有看到Dcard的不實指控，那些內容都不是事實。請大家不要誤信謠言，在今天比賽結束後，我會去報警處理。」

▲李芷霖強硬回擊爆料。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）



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