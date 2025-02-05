BLACKPINK Jisoo宣布喜訊「3月來台」　強碰柳演錫見面會同天加場

記者吳睿慈／台北報導



南韓女團BLACKPINK成員Jisoo即將來台開唱，她於4日搶先宣布巡演消息，台灣主辦方5日釋出訊息，她的《FAN EDITION : JISOO ASIA TOUR "LIGHTS, LOVE, ACTION!" IN TAIPEI》亞洲巡迴見面演唱會確定在3月23日在桃園會展中心舉辦。值得一提的是，男神柳演錫也在同日宣布加場，3月23日連續兩天在Legacy MAX與粉絲相見。

▲BLACKPINK Jisoo宣布喜訊3月23日來台。（圖／主辦單位提供）



Jisoo繼2023年推出首張個人單曲專輯《ME》，以主打歌〈FLOWER〉在全球掀起熱潮，創下亮眼成績；睽違近兩年，她即將於14日情人節發行全新迷你專輯《AMORTAGE》，由法文意為「愛」的AMOR與電影拍攝手法MONTAGE結合而成。除了即將繳出音樂新作，與朴正民合演、將於2月上映的全新喪屍韓劇《新烏托邦》也備受矚目。

戲劇、音樂作品全面回歸，Jisoo官方帳號於4日宣布啟動巡迴見面會，台灣站在3月23日在桃園會展中心舉辦，持有台新卡友可在2月22日優先購票，相關訊息請洽主辦單位。

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▲▼柳演錫台北見面會秒殺加場。（圖／瑞田文創提供）



男神柳演錫以《現在撥打的電話》中白司彥一角紅透半邊天，將於3月22日來台開設見面會，門票將於農曆年前的最後一個周末開賣，並在不到兩分鐘內秒殺。主辦單位稍早在臉書發文，驚喜宣布將加開場次，確定於3月23日再度開設一場，柳演錫將於信義劇場Legacy MAX連續兩天與粉絲們相見，也正如他所說的「真的要在台灣多待幾天了！」3月23日的加場門票，將於2月9日中午12點起於遠大售票系統及全台7-11 ibon機台同步開賣，敬請粉絲們把握搶票機會。