大S猝逝…作家幾米「趁我們還有呼吸」語錄瘋傳　本人露面說話了

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S難過說「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」而她的過世不僅震驚演藝圈，也引起許多網友嘆息，甚至瘋傳一段作家幾米的語錄，希望大眾能活在當下。

▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook）

大S離世的消息傳出後，讓許多台灣民眾都相當惋惜，網友紛紛在Threads上轉發一段作家幾米的語錄「去見你想見的人吧。趁陽光正好，趁微風不噪，趁繁花還未開至荼蘼，趁現在還年輕，還可以走很長很長的路，還能訴說很深很深的思念，趁世界還不那麼擁擠，趁飛機還沒有起飛，趁現在自己的雙手還能擁抱彼此，趁我們還有呼吸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網路瘋傳幾米語錄。（圖／翻攝自Threads）



對此，幾米今（5）日難得公開露面出席活動，被問及是否知道自己的語錄因為大S過世的消息，再度被民眾討論，他聽到後先是愣了一下回應「確定那是我寫的嗎？」接著表示自己「忘記了，不曉得這段是不是自己寫的」。

▲幾米（左）難得露面。（圖／記者黃克翔攝）

隨後，幾米開玩笑說「真的記不得，等下要打電話回去問編輯了」，同時他也強調許多網路上瘋傳的「幾米語錄」，有很多都不是自己寫的，接著用笑聲化解了尷尬。

▲幾米（左）難得露面。（圖／記者黃克翔攝）