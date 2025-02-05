張穎穎「每次發文都抱著必死決心」再嗆：老破狗帶小破狗出來遛彎

記者張筱涵／綜合報導

張穎穎5日午間在微博發文，疑似針對狗仔葛斯齊的爆料作出回應。她在文中強調，自己掌握大量內幕，並以「誰有我知道的最多呢？」回擊外界對她的質疑，暗示事件背後還有更多未曝光的真相。

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▲張穎穎發文。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）



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葛斯齊5日上午9點39分在社群媒體發文，透露過去曾提醒汪小菲「小心枕邊人」，指的正是當時與汪小菲交往的張穎穎。他更表示，若不是自己的抖音帳號遭到封鎖，會將更多內幕公諸於世。

張穎穎則在5日中午12點15分在微博發文，被認為是在回應葛斯齊：「一條好狗的基本素養是不要背叛自己的主人去投敵，老破狗帶著小破狗出來遛彎了，小破狗能背叛她，也一樣可以背叛你。」她進一步強調自己知道的很多，但嘴很嚴：「莫要發瘋，我不是她。」

另外，張穎穎在留言區再度寫下：「我完全可以一句話不說，每次發微博都是抱著必死的決心，可你們欺人太甚，誰和他在一起，身體都會出大問題，且看。」不只如此，她更對網友留言「渣男，傷害了兩個女人」回應「兩個？遠遠不止」，在微博引起熱烈討論。

▲張穎穎回應。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）