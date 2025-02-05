汪小菲舊愛「哭死了」PO千字控訴文！狗仔：哪輪到小三出來 內幕曝光

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）患流感併發肺炎驟逝後，前夫汪小菲不但飛抵台灣，還接連出現在路邊淋雨、上網留言「死的應該是我」等失神舉動。對此，汪小菲舊愛張穎穎4日發千字文譴責男方，但資深狗仔葛斯齊看了則不滿地說：「現在哪輪得到過往的小三，出來指責！」

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▲汪小菲接獲大S的噩耗後，接連出現失神舉動。（圖／翻攝自微博／汪小菲）



張穎穎4日稱「我哭死了」，本來不想發聲，但因為上了熱搜才決定發文。文中除了細數大S的付出，還直指汪小菲在立深情人設，「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。」

▲張穎穎曾和汪小菲有過一段情。（圖／翻攝自抖音／張穎穎）



當被問到之前和汪小菲交往的原因時，張穎穎4日也在留言區解釋：「我這個性格除了被騙還能是什麼！他的嘴廣大網友都能被騙得團團轉。」

▲▼張穎穎得知大S過世後淚崩，並聲稱當初被汪小菲騙了。（圖／翻攝自微博／張穎穎）



對此，狗仔葛斯齊則有話要說！他5日在臉書發文表示，自己雖然沒想要參戰，「但如果各個都死不要臉，休怪我把事情講清楚說明白，這是事件開始前我尚未開播爆料事件時汪小菲主動加我微信，我的第一句話已經很明顯了， 小心枕邊人，當時的枕邊人就是張穎穎。」

▲葛斯齊看不下去發文了。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）



葛斯齊附上當時的私訊截圖證明，「現在哪輪得到過往的小三，出來指責，我要不是抖音被惡意永封了，不然我真想把你們幾個人的真面目扒出來！」

張穎穎微博全文：

她為了他結婚生子從吃素變吃肉。

她為了他事業站台借錢全力支持他。

她為了他拼死湊成了兒女雙全。

她因為生孩子身材走樣被他罵是海狗。

她因為多吃幾口飯就被陰暗的眼神盯著導致她不敢多吃一口飯。

她因為流產完都沒坐月子就為了陪他參加個節目，還被罵的狗血淋頭。

她拖著疲憊的身體去參加葬禮，因聚光燈太過閃耀，被他的母親造謠穿透視裝。

她鼻炎出血受不了北京的棉絮，而最愛的他每天打開窗戶呼吸棉絮，還問她為何不喜歡？

即便這樣她也寧願在北京陪他，最後身體實在扛不住回到台灣，卻被他和他的家人網暴她是台獨。可她明明之前一直說自己是山東人啊。

她離婚之後不再回應他家任何惡意，想要過好自己的生活，可他們卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉。

她最後的時光很難過都是家人現任陪伴在左右，可她的家人和現任卻一直被造謠污蔑。

她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麽差？

那麽，再說說他。

他明知她身體極度不好卻讓她連懷四胎。

他戲弄的說她懷孕躺在沙發上像只海狗。

他在孕期毆打她和她親愛的妹妹和朋友。

他向她借錢不還，還引導輿論網暴她。

他不斷消費她的明星身份給自己牟利。

他艷遇不斷，演戲不斷。

他任由自己的母親網暴污蔑抹黑她。

他跑到她家樓下公安局癲狂發瘋的親自舉報她。

他愛她卻剛流產不讓坐月子就為了陪他錄制節目。他比她更想當一個明星。

他救她倆次被反覆拿出來說，可為誰生的孩子幾次命差點都沒了？

他和他家不斷引導網友網暴她自己和她敬愛的媽媽和她親愛的妹妹。

他給她不斷洗腦：“你媽媽愛財如命錢不能交付於她，你妹妹嫉妒你美貌學識，會害你。”可她們才是真真實實的一家人啊。

一家人怎麽會害一家人？是他的自卑與自負。他希望她身邊空無一人只有他，他可以隨意擺弄和侮辱。

他比她更愛聚光燈的閃耀。

沒有他就沒有這些苦難。

她是一個那麽高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服沒有任何尊嚴的被造謠污蔑。現如今，一群人又開始幻想他多麽的愛她，一群人因為他換幾次頭像就開始美化他，一群人因為他像拍傷感mv一樣的雨中漫步竟然心疼這個男人。這個世界多麽的可笑。

他拿她的離世給他立人設。

這就是所有人眼中的愛。

實則，所有的苦難都是他帶來的。

傷害她最深的人竟然飛速漲粉。

深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。

他在她死後說：老婆我想你。致現任何地？傷害了前妻又再次傷害了現任。

她走了，她最愛的家人依然在接受大型網暴。

世界就是一整個巨大的愛男。

難過了倆天，看到雨中漫步，看到百試百靈的深情人設。著實笑了。

我說的僅僅是新聞都可以搜到的，搜不到的我就不多言了。如果不是你們頂我的熱搜，我會忍著不說一句話。