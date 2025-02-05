張鈞甯披神經外科醫袍「偷替孕婦接生」　《化外之醫》揭社會議題

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公視、中華電信和瀚草文創GrX STUDIO出品，正式宣布將於3月8日起每週六晚上九點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上十點，中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版同步上線，越南和印尼等海外區域將陸續加入播映行列。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

影集今日釋出全新「密醫版海報」並公布正式預告，預告中張鈞甯試圖飛車甩開警察，甚至在戲中衝撞警車，各種高張力的場面與節奏緊湊的劇情，相當吸引觀眾目光。特別的是，影集內容涉及海上浮屍、人口販運、器官移植等驚悚事件，監製湯昇榮強調這些情節皆取材自曾發生在台灣的真實案例，而張鈞甯談到拍攝飛車追逐戲時笑言自己絲毫不緊張「比較害怕的應該是導演。」

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》同時釋出全新「密醫版海報」，以強烈的視覺張力呈現劇集的核心理念。海報中，手術室內散亂的醫療器械堆砌出異樣的空間，宛如將生死置於命運的天秤之上。女主角張鈞甯雙手戴著潔白的手術手套，指尖微微蜷曲，彷彿握住了某種無形的決定。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

海報中，男主角連炳發沉默而警惕，目光深陷於光影交錯之間，似乎在黑暗中尋找一線生機。一人站於光中，象徵著救治的權力與枷鎖；一人隱於暗處，在逃亡的迷霧中守護僅存的信念，企圖讓觀眾透過思考究竟何為正義、又何為救贖。

張鈞甯在《The Outlaw Doctor 化外之醫》與越南演員連炳發組成「化外雙俠」，連炳發在劇組被稱為「發哥」，他不僅是越南影帝，擁有大批粉絲，去年參演《披荊斬棘的哥哥》越南版後人氣更是水漲船高。在此次影集演出中，連炳發化身為「怪醫黑傑克」，與張鈞甯攜手行醫，工作人員形容兩人在演出時彷彿挑戰「不可能的任務」。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

對此，張鈞甯表示「我們不只要進行高難度手術，還要同時說出專業醫療英文台詞。」她也透露「但私下我們很愛打趣開玩笑，算是一種在高張力拍攝下放鬆的方式。」兩人在戲裡戲外都可說是患難見真情。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》正式預告從張鈞甯的視角，揭露她與「發哥」連炳發相識的過程，連炳發原本是醫術高超的越南整形外科醫師，為了就近照顧在台灣燒燙傷的母親並籌措醫療費用，在台灣醫院做清潔工，並拿取廢棄醫療用品、藥品進行非法醫療。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

某次偶然的機會，連炳發遇上了神經外科醫師張鈞甯，兩人為了各自目的從事高風險的醫療行為，從最初的針鋒相對，到逐漸了解彼此並成為強力夥伴，卻因此陷入更多危險，面對檢警的追查，兩人經常必須飛車逃亡。張鈞甯是此次的「駕駛擔當」，雖然她私下沒開車，但上戲時絲毫不害怕，只有一場停車戲讓大夥遲遲無法收工，她笑喊「因為我一直沒辦法把車好好停在停車格裡！」她也幽默説「還好這場戲發哥不在現場，不然一定會一直被他提醒！」





▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

監製湯昇榮表示，這部影集的主要角色都得具備十八般武藝，因為他們必須在沒有資源的情況下處理各種醫療行為。他舉例，如影集《馬蓋先》男主角需要想辦法在當下處理問題，而《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發飾演的男主角是一位越南整形外科醫生，必須在非正式醫療場合尋找特殊的手術方式，女主角張鈞甯是神經外科醫師，也在邊緣地帶幫孕婦接生或看病，展現了在醫院裡無法處理的醫療狀況。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

此外，監製湯昇榮指出《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇情在醫療與法律交織的故事下，涵蓋許多社會議題，像是非法移工偷渡來台，卻慘遭人蛇集團丟包成海上浮屍，82萬在台移工撐起20多萬個家庭的照顧工作背後，卻面臨若懷孕要與死神博命的悲歌，每個事件都讓人怵目驚心。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）