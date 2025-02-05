汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼娛樂圈！前夫汪小菲繼3日傍晚從泰國飛抵台灣，便陸續在抖音留言，結果被部分網友罵「裝貨」，對此，他也隨即回應了。

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▲汪小菲挨轟回應了。（圖／翻攝自抖音）



汪小菲4日在抖音回應挨罵「裝貨」一事，「我裝，我不對，死的應該是我，謝謝你罵我，謝謝你愛熙媛」，不但沒有生氣，還承認是自己不對，讓許多網友頓時摸不著頭緒。

▲▼汪小菲3日抵台回豪宅後又出門淋雨 。（圖／桃園機場記者聯誼會提供、攝影中心攝）



事實上，汪小菲一開始是在網友上傳的《幸福三重奏》片段中留言的，先是說「老婆，我好想你」，接著說「我好想你」，後來又說「死的應該是我」，進而引發大眾關注。

▲汪小菲疑似情緒失控。（圖／翻攝自微博）



汪小菲其實在聽聞噩耗後，便立刻從泰國飛抵台灣，一下機就被拍到哭紅雙眼求媒體「多說她好話」，返回信義區豪宅後，又出門淋雨散步，在路邊神情恍惚，疑似傷心過度，一舉一動都掀起討論。

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