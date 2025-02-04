S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」

記者蔡宜芳／綜合報導

已故女星大S（徐熙媛）曾與妹妹小S（徐熙娣）組成女團「ASOS」（舊名：S.O.S）出片，當時擔任她們製作人的王治平，在聽聞大S去世的消息後，於平台分享當初幫大、小S取團名的內幕，也獻上一首歌當作給大S的禮物。

▲王治平是ASOS的出道製作人。（圖／翻攝自娛樂百分百YouTube、王治平IG）

王治平3日透露，自己是大、小S出道的第一個製作人，當時姐妹倆才讀國中，「她們家又是三姐妹，而我也是三個女兒，感覺就很有緣分。」王治平透露，大S當年在發片前夕曾打電話向他求救，「說老闆要給她們取團名叫『嘟比嘟哇』，我後來靈機一動，給她們取了『徐氏姐妹S.O.S』。」

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王治平表示，看到大S、小S一路成長，並紅遍華人世界，他感到非常驕傲。雖然後來只有因為上節目的關係，比較常遇見小S，但每次見到大S時，都能感受到對方的溫馨關懷和真誠問候。他也透露說，在製作歌手陳淑樺的專輯時，還聽到陳淑樺讚歎說：「怎麼有這麼漂亮的姐妹！」

▲王治平發文。（圖／翻攝自Threads／bingwang1961）

王治平5日也上傳一支彈唱影片，演唱了詹姆斯泰勒（James Taylor）的〈Fire and Rain〉獻給大S。王治平形容大S本來就仙氣飄逸，又體貼善良，「她現在更是我們心中永遠的天使！」