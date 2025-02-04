大嘴巴首奪金曲…主持人是大S　薛仕凌憶17年前「典禮當天」愣住了

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。今（4）日該劇舉辦媒體茶敘，主演林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯都一同出席。

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

薛仕凌這一次在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔隊的資深攝影記者，談及角色「莊大海」笑稱是林予晞的「華生」，對方像是福爾摩斯偵查案件，自己則是被硬推進一起調查的，戲中他在當狗仔拍攝時，有被明星發現的情況，他則表示「我很幸運，都沒有跟狗仔起衝突」。

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▲薛仕凌在新戲飾演狗仔。（圖／鏡文學提供）

而談到近日在日本過世的大S，薛仕凌雖出道多年，過去不只以歌手身份出道，也曾擔任過娛樂節目的主持人，但他表示自己跟對方從來沒有接觸、碰面過，因為私底下的個性不太上網，就連前輩的死訊都是自己父親告知，看到新聞的當下相當震驚，直言「希望大家一切都好」。

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

事實上，薛仕凌在2008年以團體大嘴巴獲得第19屆金曲獎最佳演唱組合獎，當年頒獎典禮的主持人正好是陶晶瑩、侯佩岑、徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S），他在媒體茶敘時被提醒此事，愣了幾秒後說道「我真的忘記了，I am sorry.」

▲大嘴巴曾在2008年奪得金曲獎，當年主持人之一正好是大S。（圖／翻攝自大嘴巴臉書）

對此，薛仕凌解釋自己其實相當沒安全感，因此只要參加頒獎典禮或是重大活動，自己「能縮多遠就縮多遠」，因此對於大S是主持人一事才會沒有太大的印象，另外被問及大嘴巴是否有望合體，他直呼「沒有特別討論，沒有特別想這麼多」。

▲大嘴巴曾在2008年奪得金曲獎，當年主持人之一正好是大S。（圖／翻攝自大S微博）