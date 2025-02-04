ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大嘴巴首奪金曲…主持人是大S　薛仕凌憶17年前「典禮當天」愣住了

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。今（4）日該劇舉辦媒體茶敘，主演林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯都一同出席。

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

薛仕凌這一次在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔隊的資深攝影記者，談及角色「莊大海」笑稱是林予晞的「華生」，對方像是福爾摩斯偵查案件，自己則是被硬推進一起調查的，戲中他在當狗仔拍攝時，有被明星發現的情況，他則表示「我很幸運，都沒有跟狗仔起衝突」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《死了一個娛樂女記者之後》殺青，林予晞、薛仕凌聯手揭發娛樂性醜聞。（圖／鏡文學提供）

▲薛仕凌在新戲飾演狗仔。（圖／鏡文學提供）

而談到近日在日本過世的大S，薛仕凌雖出道多年，過去不只以歌手身份出道，也曾擔任過娛樂節目的主持人，但他表示自己跟對方從來沒有接觸、碰面過，因為私底下的個性不太上網，就連前輩的死訊都是自己父親告知，看到新聞的當下相當震驚，直言「希望大家一切都好」。

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

事實上，薛仕凌在2008年以團體大嘴巴獲得第19屆金曲獎最佳演唱組合獎，當年頒獎典禮的主持人正好是陶晶瑩、侯佩岑、徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S），他在媒體茶敘時被提醒此事，愣了幾秒後說道「我真的忘記了，I am sorry.」

▲大嘴巴在2016年解散。（圖／翻攝自大嘴巴臉書）

▲大嘴巴曾在2008年奪得金曲獎，當年主持人之一正好是大S。（圖／翻攝自大嘴巴臉書）

對此，薛仕凌解釋自己其實相當沒安全感，因此只要參加頒獎典禮或是重大活動，自己「能縮多遠就縮多遠」，因此對於大S是主持人一事才會沒有太大的印象，另外被問及大嘴巴是否有望合體，他直呼「沒有特別討論，沒有特別想這麼多」。

▲大S。（圖／翻攝自大S微博）

▲大嘴巴曾在2008年奪得金曲獎，當年主持人之一正好是大S。（圖／翻攝自大S微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

推薦閱讀

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！　網分析身家10億

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！　網分析身家10億

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

薛仕凌, 死了一個娛樂女記者之後

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯淑勤被李銘忠拉扯…露黑蕾絲內衣　「伸指吸吮」情慾戲內容曝光
  2. SM男偶像「路上心臟驟停暈倒」　哀痛認失去聲音⋯至今病因不明
  3. 大嘴巴首奪金曲…主持人是大S　薛仕凌憶17年前「典禮當天」愣住了
  4. 快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在
  5. 《流星花園》漫畫家發文悼念大S！神尾葉子：可愛的笑容令人印象深刻
  6. 未婚夫醫死人婚禮無限延期　EXID Hani消失半年「剪成短髮」露臉了
  7. 大S死訊曝光當天照常PO片！張蘭遭轟「好恐怖的惡魔」直播全停了
  8. 大S「人間清醒」15句不朽金句：世上根本沒有所謂的人生勝利組
  9. 大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣
  10. 肯爺老婆才全裸走紅毯！Afterparty又「繼續脫光光」　遭趕出場真相曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366