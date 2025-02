肯爺老婆才全裸走紅毯！Afterparty又「繼續脫光光」　遭趕出場真相曝

記者田暐瑋/綜合報導

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特夫妻(Kanye West,現名Ye)台灣時間3日出席葛萊美獎,老婆比安卡(Bianca Censori)突然脫去大衣,直接全裸露出胸前兩點,引發議論,更傳出被大會請離現場,沒想到在Afterparty上,她又再度脫光光大方給看,連警方都無奈表示:「無法可管。」

▲葛萊美紅毯:肯爺老婆比安卡(Bianca Censori)全裸。(圖/路透)



在葛萊美獎的Afterparty上,比安卡再度以另一套透視裝登場,這次換上黑色高衩連身衣,但是以薄紗材質,一樣是穿了等於沒穿,三點都露出,連番大膽造型不僅讓網友目瞪口呆,更引發法律爭議,質疑她的衣著是否觸犯公共暴露法規,然而,洛杉磯警局表示,葛萊美獎屬於私人活動,且無人投訴,因此「無法可管」。

