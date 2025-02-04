肯爺老婆才全裸走紅毯！Afterparty又「繼續脫光光」　遭趕出場真相曝

記者田暐瑋／綜合報導

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特夫妻（Kanye West，現名Ye）台灣時間3日出席葛萊美獎，老婆比安卡（Bianca Censori）突然脫去大衣，直接全裸露出胸前兩點，引發議論，更傳出被大會請離現場，沒想到在Afterparty上，她又再度脫光光大方給看，連警方都無奈表示：「無法可管。」

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸。（圖／路透）



在葛萊美獎的Afterparty上，比安卡再度以另一套透視裝登場，這次換上黑色高衩連身衣，但是以薄紗材質，一樣是穿了等於沒穿，三點都露出，連番大膽造型不僅讓網友目瞪口呆，更引發法律爭議，質疑她的衣著是否觸犯公共暴露法規，然而，洛杉磯警局表示，葛萊美獎屬於私人活動，且無人投訴，因此「無法可管」。

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If you thought #KanyeWest and #BiancaCensori's red carpet stunt at the #GRAMMYs was shocking ... things got even crazier at an after-party ????



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????: Backgrid pic.twitter.com/vdMeiQMMZ3 — TMZ (@TMZ) February 3, 2025

事實上，比安卡在紅毯上以一襲全裸透膚連身裙亮相時，引發全場譁然，讓時尚雜誌《浮華世界》緊急關閉紅毯直播，引發外界猜測夫妻倆因此被請離現場，但《TMZ》澄清兩人並未被驅逐，而是選擇跳過頒獎典禮，直接前往私人派對。