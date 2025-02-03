記錄大S，和我們一代人的青春！　《娛樂百分百》發聲：熙媛一路好走

記者蕭采薇／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。她17歲就和小S以《十分鐘的戀愛》走紅，之後不論是在偶像劇《流星花園》、節目《娛樂百分百》，都是台灣一個世代的集體回憶。對於她的驟逝，《娛樂百分百》節目組也發聲哀悼。

▲大S、小S曾主持《娛樂百分百》9年，是一代人的青春回憶。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

ASOS主持的《娛樂百分百》，兩姐妹9年的喜怒哀樂，也隨著帶狀節目每日上演，有如當今明星實境秀始祖。招牌單元「花生省魔術」、「仙女下凡來解答」等，都成為許多七年級生的青春回憶。

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八大電視台向《ETtoday星光雲》表示：「《娛樂百分百》與熙媛共事期間非常愉快，她是一個很有想法又有自我風格的主持人，對工作人員更是照顧有加。聽聞消息十分震驚難過，願熙媛一路好走，家人節哀保重。」

▲大S、小S的喜怒哀樂，當年也隨著《娛樂百分百》每日放送。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

大S在春節到日本家族旅遊，據悉，她在出發當天就已經有感冒及哮喘症狀，但為了不掃興還是照常出發，到日本第3天就被送急診，第5天一早就在東京病逝。

身為徐家摯友，王偉忠受S媽之託，在此轉達她想說的幾句話，「首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。」