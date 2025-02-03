命理師兩年前直言：大S、具俊燁婚姻最長3年　「不會白頭偕老」竟成真

記者蕭采薇／台北報導

女星大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。然而再過五天，就是她與具俊燁登記結婚三週年的日子，讓不少人感慨造化弄人。不過兩年前，一段命理師曾說出大S和具俊燁婚姻「最長三年」的節目片段，也再次引起討論。

▲命理師預測大S和具俊燁婚姻「最長三年」竟然中了。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

「終於過上幸福的日子了，怎會這麼突然就離世？」大S在與前夫汪小菲離婚後，20年前被迫分手的戀人具俊燁一通來自韓國的電話，把他們重新牽在一起，圓滿的這段當年的遺憾。

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不過當時節目《新聞挖挖哇》找了命理老師艾菲爾預測兩人婚姻，節目中艾菲爾根據兩人的星盤直言，大S和具俊燁婚姻「不會白頭偕老」、「最長不過三年」，雖然當時沒說會是天人兩隔，但如今回頭看，卻又準得嚇人。

▲大S和具俊燁感情恩愛，原本五天後就要慶祝結婚三週年。（圖／翻攝自IG／djkoo）

大S死訊從2日晚間起傳了一夜，親友紛紛噤聲，直至3日上午小S透過經紀人代為發聲明證實噩耗：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」