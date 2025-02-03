大S甜美外型「國中就開始拍廣告」　曾登外媒票選「世界百大美女」

記者蕭采薇／綜合報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲。她因長相甜美，國中時就開始拍攝廣告，17歲和妹妹「小S」徐熙娣以姊妹女團SOS出道，一首《十分鐘的戀愛》成為一代人的青春。大S更曾在2012年就登上美國電影網站「TC Candler」的世界百大美女，比子瑜、舒華等後輩都更早。

▲大S曾於2012年登上「TC Candler」的世界百大美女。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

子瑜、舒華等新生代女星，近年搭上KPOP在世界引領潮流而入選「TC Candler」世界百大美女，然而早在2012年，大S就曾入選該榜單第89名。大S原本就是少女偶像，2001年演出《流星花園》再度爆紅，而她看似嗆辣，實為敢言、敢愛、敢恨的個性，更是深深影響台灣一代人。

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▲大S因流感併發肺炎，在日本猝逝。（圖／記者徐文彬攝）



大S死訊昨起傳了一夜，親友紛紛噤聲，直至3日上午小S透過經紀人代為發聲明證實噩耗：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」