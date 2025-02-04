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和孫耀威同班！唐從聖靠神模仿阿扁翻身　雙親失智20年！有這症狀不能拖

記者李芸樺／台北報導

從小就愛演、長大很會演的唐從聖從從哥，來《豈有此呂》作客了！沒說你不知，昔日當紅男偶像孫耀威和他是北藝大同班，同學鍾欣凌等人都是影后，從從哥說，當大家都開始大賺錢時，他仍在舞台劇練功夫，但不好也好他因此被看見，成功試鏡電視台前總統陳水扁的模仿表演，大紅大紫又一波。

▲▼ 演員、主持人唐從聖。（圖／《豈有此呂》）

▲演員、主持人唐從聖。（圖／《豈有此呂》）

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而家有失智症患者是當前很多家庭會遇到的問題和考驗，唐從聖在事業正忙碌又要照顧妻小的時候，雙親先後罹患失智症20年，他如何兼顧自己的身心？從從哥說，當家人出現時空錯置的時候就是失智前兆，要及早就醫，不要因為怕被冠上癡呆、精神有問題的錯誤印象而錯過治療時間。

▲▼ 演員、主持人唐從聖。（圖／《豈有此呂》）

▲主持人呂捷演過舞台劇，懂唐從聖身兼5劇主角有多累。（圖／《豈有此呂》）

唐從聖還分享和盧小小雙親的相處模式，就是耐心加善意謊言，小撇步就是讓長者維持尊嚴且讓他們以為很多對他們有幫助的協助是免費的，意志強大的唐從聖並說他能平衡身心的方式，就是這事不要一個人幹，不然到最後自己都會出事。

▲▼ 演員、主持人唐從聖。（圖／《豈有此呂》）

▲唐從聖分享演出《冒牌天使》趣事。（圖／《豈有此呂》）

聊起自小為演藝路的努力和趣事，唐從聖小六就往返台南台北半年參加演員訓練班，但沒緣當童星，國中於是加入軍樂團打小鼓，延續演藝夢，結果被爸爸罵翻「你有看過小鼓獨奏會嗎？」但他不久後竟意外因缺人打小鼓成為庄頭殯葬隊成員，2個半小時賺500元，全家賺最多，比爸爸賣牛肉一天還高薪。

更多唐從聖可以一人身兼五齣舞台劇的男主角，還要跟曾國城演雙胞胎《冒牌天使》的趣事，請鎖定2月4日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 演員、主持人唐從聖。（圖／《豈有此呂》）

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關鍵字

呂捷, 豈有此呂, 唐從聖, 阿扁, 失智症, 舞台劇, 冒牌天使

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