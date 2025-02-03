演《流星花園》視大S為貴人 　楊丞琳悲痛發聲：是善良又仗義的前輩

記者蔡琛儀／台北報導

小S今（3日）發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，消息一出震驚華人圈，過去表示曾受過大S提攜的楊丞琳，也傷心回應了。

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▲楊丞琳視大S為貴人。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

楊丞琳透過經紀人心碎表示：「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣份讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳…」

事實上，楊丞琳當年出道參演的第一部偶像劇就是大S擔任女主角的《流星花園》，在劇中飾演女配角「小優」，她過去就曾透露大S「是我第一部電視劇的貴人，從小被她照顧着」，並指「對大S的感激和愛都在心裏」。

大S死訊昨起傳了一夜，親友紛紛噤聲，直至3日上午小S透過經紀人代為發聲明證實噩耗：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」目前大S傳出在日本火化，告別式等細節都尚未公布。