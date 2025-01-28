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公開為鄭雨盛歡呼衰惹議！　林智妍無奈首發聲：沒有預料到

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影帝鄭雨盛11月被爆料辣模文佳菲（Moon Gabi）為他生下一子，他雖表示會負起扶養責任，但沒有要與女方結婚的意願，引起輿論譁然。在頒獎典禮獲得掌聲和歡呼後，遭到批評。此事引起了同樣處於爭議中的演員林智妍的關注，她近日就此事件發表了她的看法。

根據韓媒報導，林智妍在最近結束的JTBC劇集《玉氏夫人傳》的訪談中表示：「我並沒有預料到（會有這樣的爭議），根本沒想到會發生這種事。」對於2024年11月29日在青龍電影獎頒獎典禮上，為鄭雨盛歡呼的畫面給出了回應。

▲林智妍當時在台上拍手的畫面惹議。（圖／翻攝自韓網、林智妍IG）

▲▼鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升。（圖／翻攝自KBS）

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▲林智妍當時在台上拍手的畫面惹議。（圖／翻攝自韓網、林智妍IG）

當時，模特兒文佳菲兒子的親生父親是鄭雨盛的消息曝光，將爭議推向了風口浪尖。鄭雨盛風波後首次現身就是青龍獎，他表示「非常感謝觀眾們的支持。我今天站在這裡是希望與《首爾之春》所有人員一起。」他接著表示「對於所有給予我愛和期待的人，我感到抱歉，讓大家感到擔憂和失望。所有的責任我將承擔，作為父親我將全力負責兒子的未來。」

▲▼鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升。（圖／翻攝自KBS）

▲鄭雨盛（右）私生子風波讓他形象受損。（圖／翻攝自韓網）

然而，在鄭雨盛發表這番話的過程中，林智妍被拍到正在熱烈鼓掌並發出歡呼，這一幕引發了觀眾和媒體的關注。當時，坐在她旁邊的演員惠利則顯得沒有表情，這讓林智妍的反應更為突出。隨後，網路上紛紛出現批評聲浪，認為她這樣的行為顯得很不恰當。林智妍還補充道「那只是一個瞬間，不太好只針對那個瞬間去做評論。」她也提到《玉氏夫人傳》當時正在撥出，因此事情發生當下不方便多說什麼。

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