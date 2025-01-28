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73歲「爺孫戀」名導喜獲1女！他抱嫩嬰不到1分鐘「喘不停」

73歲張紀中去年迎來小女兒的出生。（圖／翻攝自微博）

▲73歲張紀中去年迎來小女兒的出生。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸名導演、製片張紀中與前妻樊馨蔓2016年離婚，離婚不到1年，2017年娶走小31歲的助理杜星霖，被笑是「祖孫戀」。不過，老少配感情甜蜜，不時上傳曬恩愛視頻，雖然年紀已高，張紀中仍努力增產報國，去年10月份宣布小女兒出生，近日，升格四寶爸的張紀中也曝光育兒畫面，沒想到才短短1分鐘時間，他已經氣喘吁吁，瞬間掀起網友熱議。

從畫面可見，白髮蒼蒼的張紀中穿著黑色外套搭配灰色棉褲，手裡正小心翼翼的抱著女兒左右搖擺，嘴裡還哼著歌曲哄寶寶睡覺，結果不到1分鐘的時間，張紀中就累得喘氣，這段在網路上流傳的畫面，還可以聽到張紀中連忙說出「累了，爸爸」顯然體力已經不行。

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  73歲張紀中去年迎來小女兒的出生。（圖／翻攝自微博）  

▲73歲張紀中抱女兒不到1分鐘就喊累。（圖／翻攝自微博）  

畫面曝光後立刻引來不少網友留言開酸，「在晃一會兒，我都怕他被背過氣去」、「太爺爺的年紀」、「他家孩子顏值」、「這個真是讓人倒胃口」，還有人評論張紀中在家裡的穿搭，其實當初張紀中小女兒出生時，也有許多網友批評他「當爺爺都嫌老」。

張紀中因執導製作金庸電視劇爆紅，滿頭白髮、蓄著白鬍的造型令人印象深刻。他的個人感情生活引起了公眾的廣泛關注，2016年與妻子樊馨蔓離婚，根據曝光的離婚協議，他給了前妻兩棟房子以及4000萬人民幣（約台幣1.75億元），3間影視公司股份（也轉移債務）、3輛汽車等，被視為「淨身出戶」。他再婚後轉型，夫妻做直播帶貨養家。

張紀中與杜星霖這對老少配的「父女戀」組合曾一度轟動全中國，其中最受外界關注的是兩人的混血兒子「馬丁」，由於馬丁擁有一副異國臉孔，當時網友紛紛猜測是誰當了現成的父母，外界紛紛謠傳馬丁是杜星霖與前男友所生，對此，張紀中夫妻去年8月首度在社群平台正面回應，杜星霖親曝，她因為當年沒有適合生孩子的另一半，但同時又渴望能有個自己的小孩，因此才在婚前透過試管生下兒子馬丁。

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