側寫／「永遠以團體為主」　玖壹壹爆紅十年不忘初心

記者許逸群／台北報導

從地方廟會與夜店，唱到台北與高雄巨蛋，台中嘻哈天團玖壹壹用十年的努力書寫了屬於他們的傳奇。不論是舞台上的熱血演出，還是私底下的親民互動，他們始終如一，用真誠回饋粉絲，成為台灣樂壇不可取代的存在。

▲玖壹壹從地方唱到巨蛋，但從來都不曾忘記讓他們爆紅的根基地台中，如同歌詞寫的「我在都市闖蕩多年最後紅回海線」。（圖／資料照／台南市政府提供）

從地方崛起唱進巨蛋

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玖壹壹自成軍以來便以接地氣的音樂風格吸引廣大樂迷，台語與國語兼容的創作，不僅打動了台灣聽眾，更逐步開拓海外市場。他們曾多次在台北、高雄巨蛋開唱，每場演出皆秒殺完售。去年，玖壹壹回到家鄉台中舉辦了大型音樂節「南北貳路」，用感動人心的表演回饋家鄉粉絲。

▲▼演唱會大方送禮物給觀眾一直是玖壹壹的傳統。（圖／記者周宸亘攝）

親民互動成招牌特色

玖壹壹不僅僅是在舞台上吸睛，他們總是在演出中向粉絲送出周邊商品，展現對支持者的感謝，而這個舉動，從十年前至今依舊不變。日前，玖壹壹受邀出席東森集團尾牙演出，活動結束後，三位成員被大批粉絲包圍。雖然有成員趕時間搭高鐵，但他們仍努力滿足每一位粉絲的合影需求，展現親民魅力。

當天有趣的一幕發生在健志與洋蔥等待接駁車時。一位路過的民眾要求合影後，突然想起請兩人簽名，健志笑著說：「你有筆就行！」只見該粉絲立刻跑去向附近借筆，並在藝人上車前成功完成了簽名與拍照的心願。這樣的互動成為粉絲之間津津樂道的話題。

▲春風喜愛拍電影、健志剛為人父，洋蔥則是結婚不久，雖然各自繁忙，但他們永遠都以團體為主。（圖／資料照／混血兒娛樂提供）



三人不忘初心

近十年來，玖壹壹三位成員在各自擅長的演藝領域各自精彩。春風積極參與電影拍攝，展現多元才華；洋蔥則跨足創作與監製；健志持續在音樂和表演上深耕。雖然個人事業亮眼，但他們始終以團體為核心。春風在接受訪問時提到自己的電影工作，總是強調：「永遠與團體為主。」

十年的時光見證了玖壹壹從地方樂團成長為全台天團，他們用音樂和行動詮釋了什麼叫「真誠」與「不變」，實屬難能可貴。

▲本土嘻哈天團玖壹壹。（圖／臺南市政府提供）