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看到經紀人訊息哭了！氣質音樂才女袁漠遙揭「難堪」心聲

記者許逸群／專訪

「如果我這個目標做不到，那以後我做什麼也都不會成功。」新生代氣質女星袁漠遙，2000年出生的她年紀輕輕，不過卻因連續考4次大學，才終於就讀考上北藝大的經歷，讓她似乎與同齡人的思路不盡相同。值得一提的是，她當時還打兩份工，完全不向家人拿錢，為自己的行為負責。

▲▼新生代女星袁漠遙。（圖／周子娛樂提供）

▲新生代女星袁漠遙。（圖／周子娛樂提供）

「我以前完全沒有想過要走到幕前。高中學應用音樂，是想做配樂師。為了要找更多影像人、尋找我的客源，所以我大學選電影系。」袁漠遙從學生時期開始，彷彿一切的規劃與進展都是照著她的理念在完成，只是沒想到，本來不愛唸書的她，為了想獨自離家北上，便與家人做出約定，需要考上北藝大。

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應屆考試那年，她分數完全擦不上邊；第二年與第三年，她的成績明顯提升，但卻還是差了一點點。直到第四年，她在剪頭髮時收到錄取的訊息，「我一邊剪頭髮一邊哭，頭髮都黏在臉上，設計師都被我嚇到。」有趣的是，她還記得當初入學面試時，面試官出的題目叫做「難堪」，完全符合她這些年的處境。

▲▼新生代女星袁漠遙。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙為了想讓自己的作品被聽見而決定走向幕前。（圖／周子娛樂提供）

事實上，從國、高中時期，袁漠遙就曾被多家經紀公司相中，但因課業關係，即便簽約了也沒有實質的發展。直到進入目前的公司，她透露：「當時有公司同事私訊我，我放了幾天思考，最後才決定聊看看。」而願意從理想中的配樂師走到幕前，有一重大理念，「喚起了我寫的歌可以有出路的期待。」

袁漠遙在金鐘台劇《第一次遇見花香的那刻 第2季》首次嶄露頭角，在劇中飾演一名氣質音樂才女，與她的音樂專長與外型完全契合。她坦言，試鏡時對自己在「劇」的表現不甚滿意，直到「唱」的部分才拾回信心。提到確認角色邀約的當下，她說：「看到手機跳出經紀人的訊息，突然就哭了。」

▲▼新生代女星袁漠遙。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙透露獲邀「出道作」的心聲。（圖／周子娛樂提供）

聊到拍攝出道作的過程，袁漠遙苦笑：「第一天到劇組很緊張，我要看著熟悉的錄音器材才能放鬆。」所幸一路拍下來都還算中規中矩，而她也很感謝導演與所有演員，其中更是感謝程予希，她透露：「一段需要情緒的地方，我已經哭了7、8次到乾枯了，請她『給我一個擁抱』。」讓她很快調整好情緒。

袁漠遙的出道作品《第一次遇見花香的那刻 第2季》即將上映，而她也透露，未來的演藝規劃，雖然都不設限，但肯定會推出音樂作品並舉辦演出。

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袁漠遙, 第一次遇見花香的那刻

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