張榕容晉升國際張！合作伊莎貝雨蓓　日舞影展亮相「5場特映秒殺」

記者蕭采薇／台北報導

張榕容與國際影壇巨星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）主演新作《花明渡》（LUZ），亮相2025年美國日舞影展（Sundance Film Festival）。這部結合虛擬現實與親情探索的電影，首次公開放映掀起熱烈迴響，五場特映更是秒售一空，吸引大批影迷與媒體關注。

▲張榕容攜新作《花明渡》亮相日舞影展。（圖／凱渥提供）

張榕容當天身穿一襲GUCCI暗紅禮服搭配璀璨TIFFANY珠寶，散發高貴典雅的氣質，成為紅毯上焦點之一。影展首映後，她與劇組團隊一同參加慶功宴，當晚共有超過200位電影人，包括資方、製片方及主要演員齊聚一堂，為今年影展的眾多好作品慶祝。

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張榕容表示，電影中的美術設計極為出色，特別是現實與虛擬之間的巧妙結合，「讓我看完後意猶未盡，非常想再二刷！」此外，她提到，雖然此次共同主演伊莎貝雨蓓因工作未能出席，但她特地錄製了一段暖心影片為大家送上祝賀，讓張榕容很感動。

▲張榕容攜新作《花明渡》，在日舞影展的五場特映秒殺。（圖／凱渥提供）



電影《花明渡》在本屆影展中大放異彩，入圍包括「世界電影評審團大獎」在內的多項重量級獎項，還包括「觀眾最喜愛電影」、「最佳導演」、「最佳演員」、「最佳攝影」等重要獎項，堪稱今年影展最受矚目的作品之一。該片結合動人劇情、唯美視覺以及震撼心靈的原創音樂，獲得許多影評人與觀眾的讚譽。

張榕容與伊莎貝雨蓓在片中，飾演一對繼母與繼女的角色。香港畫廊經理仁（張榕容飾）煩惱該如何與身在巴黎、身患重病的繼母Sabine（伊莎貝雨蓓飾）改善關係。兩人意外在虛擬世界「LUZ花明渡」中意外相遇。這場奇幻旅程不僅帶領她們探索自我，也悄然改變了彼此的親情連結。張榕容透露：「這部電影讓我能深入探討角色的情感深度，也讓我成長許多。」她期待未來能將這部影片帶到亞洲影迷面前，與更多觀眾分享這部好作品。

▲張榕容亮相美國日舞影展，更是進一步拓展國際市場。（圖／凱渥提供）

近年來，張榕容活躍於國際影壇，參演了包括《鬼才之道》、《重生》等電影，去年剛拍攝完影集《整形過後》，也在陸片《誤殺3》中展現多元演技。兩岸往返的工作模式，再次挑戰多樣化角色。本次攜新作《花明渡》亮相美國日舞影展，更是進一步拓展國際市場。