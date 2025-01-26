運動狂魔集合！SJ東海、珉豪「高雄約健身」　認證照飄台味粉絲笑哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Super Junior D&E於25、26日兩天在高雄巨蛋會粉絲，巧的是，他們的師弟崔珉豪同日也在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，師兄弟難得在海外相見歡，身為運動狂熱者的東海與崔珉豪來到台灣南部也要相約健身，釋出同框打卡照，令歌迷哭笑不得，還有人笑喊「不意外」、「到了高雄也要約」。

▲▼SJ東海、珉豪恰好都在高雄開演唱會。（圖／翻攝自東海、珉豪IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

東海與崔珉豪是SM娛樂公司裡出了名的健身狂熱者，他們經常在韓相約運動，恰好這次都在高雄舉辦專場，崔珉豪在限時動態發文認證「今日運動完畢」，他與東海縣蹤於飯店健身房，熱血地寫下「今天是練背日，with東海哥，我們兩個都是在演唱會前必須運動」，對著鏡子比讚。

▲SJ東海、珉豪高雄約健身，認證照飄台味。（圖／翻攝自珉豪IG）



兩人難得同時在高雄，沒想到卻是約運動，讓大批粉絲笑喊「哥哥對健身是真心的」、「絲毫沒有違和感」、「就知道他們會約運動」，認證照引起眾多歌迷朝聖。

值得一提的是，兩組藝人在台開唱，25日不巧遇到多次地震，當時東海與銀赫正在台上暢聊，沒想到台下一陣躁動大喊「地震」，兩人才發現有地震，東海嚇歪表示「還以為是我沒穿衣服」，銀赫則是盼望天災傷害降到最低。另外，Super Junior D&E於26日還有一場演唱會，零星票券可洽藝尚娛樂。