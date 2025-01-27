過年被問薪水多少怎麼答？　專家給「3招靈魂拷問」神回覆

▲農曆新年即將到來，不少年輕人又得面對長輩的各種問題攻勢，讓人頭痛不已。（示意圖／翻攝自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

農曆新年即將到來，不少年輕人又得面對長輩的各種問題攻勢，讓人頭痛不已。有網友表示，又到了一年一度的拷問大會，三姑六婆等親戚最愛八卦，其中薪水多少幾乎是年年必問，讓他感到相當無奈，一方面不想透露隱私，一方面又怕惹得對方不開心，忍不住好奇「究竟該怎麼回才得體又不失禮？」

「過年被問薪水多少該怎麼回才得體？」原PO在PTT八卦板發文，「又到了一年一度拷問大會，三姑六婆親戚最愛八卦。考古題：你現在工作薪水多少？究竟該怎麼回才得體又不失禮？」話題引發討論，不少鄉民留言「問就是300萬」、「隨便問隨便答」、「敢問就說生活都不夠，跟他借錢」、「一個月200萬，反正他也不會去查」。

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事實上，心理諮商師吳鈺勛日前曾在臉書粉專表示，有些長輩愛問這些問題，因為他們覺得這叫「關心」，他們習慣以世俗標準看成功，像是房子、婚姻、薪水，但對年輕人來說，這種問題等同於直戳痛點，所以不妨換個角度想，這些問題只是長輩的關心方式，雖然有時候聽起來很像，不代表是真的在批評。

吳鈺勛也透露，如果遇到靈魂拷問，可以用以下3種方式化解：

策略一：禮貌模糊法

當長輩問：「年終多少啊？」

回答：「今年公司情況還可以，感謝您的關心！」

用禮貌的回答模糊焦點，既不透露細節，也不讓對方覺得被怠慢。

策略二：幽默化解法

當長輩問：「什麼時候結婚？」

回答：「您這麼關心，那要不幫我介紹個對象？」

用輕鬆的語氣化解壓力，反倒讓話題輕鬆起來。

策略三：轉移話題法

當長輩問：「薪水夠不夠用啊？」

回答：「還好還好，最近倒是聽說您家的柚子賣得很好？」

迅速轉移到長輩感興趣的話題，避免陷入長時間拷問。

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