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林襄進軍香港大銀幕！　導演親曝她「私下真實模樣」：很少見

記者劉宛欣／綜合報導

啦啦隊女神林襄前陣子因與好友林穎樂在外景節目中與黃小柔和Vicky發生佔位事件，被指控態度無禮，引發不小風波。她近日開始重整旗鼓，參演了香港的賀歲電影《麻雀女王追男仔》，獲得導演葉念琛的高度讚揚。葉導對林襄的表現讚不絕口，還透露她私下的暖心舉動，讓整個劇組氣氛愈加融洽。

▲林襄近日參與了香港賀歲片拍攝。（圖／翻攝自林襄Instagram）

▲林襄近日參與了香港賀歲片拍攝。（圖／翻攝自林襄Instagram）

根據《星島日報》報導，林襄開心表示這次首次拍攝電影，是一個非常激動的挑戰。葉念琛透露當初選擇林襄是因為希望能為影片注入新血，自己一直有關注林襄的Instagram，一開始不認識她，僅透過私訊聯絡，沒想到林襄當晚便熱情回覆了他。林襄對此表示當時非常驚訝，首次拍戲就參與到香港賀歲片的拍攝，她感到非常開心。

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由於是林襄的首度演出，她坦言在拍攝過程中遇到一些挑戰，特別是語言上的障礙，由於母語並非粵語，所以在拍戲時經常依賴對手演員的關鍵字來記住台詞，並且常常需要等待對方的提示。不過，因為是喜劇片，演員們經常即興發揮，讓她有時候無法即時跟上台詞的節奏，她也直呼粵語真的很難學。

▲林襄近日參與了香港賀歲片拍攝。（圖／翻攝自林襄Instagram）

▲林襄表現受到導演大力讚賞。（圖／翻攝自林襄Instagram）

此外，葉導也大力稱讚林襄的專業態度，並透露她剛到片場時便帶來大閘蟹與全劇組共享，暖心舉動讓劇組氣氛更加融洽，還表示：「拍完後所有工作人員都排隊跟她合照，那排隊的場面真的少見。」林襄則謙虛表示，她認識一些朋友在賣大閘蟹，帶來一些與大家分享，希望大家開心就好。這次林襄的演出雖然是客串，但她表示自己希望未來能有更多機會參與長期拍攝。

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