邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享工作點滴。近日出乎意料的是，她為了拍攝難得穿內衣入鏡，好身材吸引近萬人按讚直誇：「原來妳是有料的！」

▲邵雨薇大膽解開胸前鈕釦。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



照片中，可以看到邵雨薇穿著米色連身褲裝，大膽解開上身的兩顆鈕釦，露出內搭的膚色蕾絲內衣，難得解放渾圓半球、深邃事業線，「準備迎接全新的一年」，展現纖細又有料的窈窕身材。

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▲邵雨薇難得解放內衣。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



事實上，邵雨薇曾為了電影角色在2個月內瘦6公斤，從44公斤瘦到38公斤，「減肥減瘋了！每天只吃水煮蛋、燙青菜，偶爾吃一下雞肉，早上吃奇異果跟蘋果。」殺青不久後，她便沒有刻意忌口，一路增胖到46、47公斤。

▲▼邵雨薇身材纖瘦又有料，羨煞一票女粉絲。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



邵雨薇目前都維持在40幾公斤，進食完蔬菜和肉類，如果還覺得餓的話，她才會再多吃兩口飯，「現在我比較少吃澱粉了，我也不能再胖，因為我一胖就先胖臉會很明顯。」讓外界得以窺見私底下敬業的一面。