ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S肝指數異常證實健康出狀況　不放棄「面對任何事都是美好的」

記者葉文正／台北報導

綜藝天后小S證實健康亮紅燈，小S今天透露，發現有肝指數的問題，已高到「不得不戒酒」的程度，甚至與她長期睡眠障礙有所關聯，她今天也傳來好消息：「肝指數高到多少我有點忘了，但是現在的我相當健康。」

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-小S【徐熙娣】。（圖／攝影中心攝）

▲小S證實肝指數出問題（圖／攝影中心攝）

提到惱人的肝指數，向來喜歡喝兩杯的小S表示：「之前的指數我真的是不記得了，反正此刻的我right now 的我很健康，然後重點是我的心情很很快樂，因爲我覺得就是心情好，才是讓身體健康的最重要的一件事情，然後，因爲我覺得我現在都很時時感恩我的家人對我那麼好啊，小孩自己這麼努力，爭氣。然後就覺得工作也都很順，所以我就覺得每天都心情很不錯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小S一家人提前過聖誕節，大S罕見露面。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲小S開心家人很努力。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S也提到自己對抗病症的秘訣，「然後我覺得心情一好人也美，身體也健康，這個就是我覺得我接下來要一直維持下去的，而且心情一好，真的比如睡眠什麼等等的，就是會都會改善。」

▲▼ 1018金鐘慶功小S,派翠克-小S徐熙娣,派翠克。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S認為工作順利也是開心原因。。（圖／記者黃克翔攝）

至於她花了多久時間重拾健康？小S笑說：「不用花多久時間重拾健康啊，因爲我現在就很健康，因爲我有一顆充滿感恩以及愉快的心，面對任何事情都是美好的。」用健康心態面對未來是她最大武器。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

推薦閱讀

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小S, 蔡康永, 劉德華, 康熙來了

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台灣隊長陳傑憲被封得分王　嗆聲KID 「來拚大逃殺啦！」
  2. 過年前報喜！191cm諧星李鏞柱：我要結婚了　「妻子是最特別的人」
  3. 小S肝指數異常證實健康出狀況　不放棄「面對任何事都是美好的」
  4. 賴雅妍疑因「酒後一夜情懷孕」姐弟戀喊卡！　周旋張軒睿、王傳一
  5. 米可白凌晨「突然開始上吐下瀉」！收工只吃2樣東西：還坐在馬桶
  6. 岳母住院當天「浴室昏倒」搶救無效　吳鈴山數度哽咽…妻半夜偷哭
  7. 65歲韓男星酒駕肇逃惡性不改　「無照駕駛瞞1年曝光」網怒：罰太少
  8. 野生Ella「大稻埕辦年貨」完全沒遮！被拍親民一幕 必吃行程曝光
  9. 汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了
  10. 鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366