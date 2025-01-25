小S肝指數異常證實健康出狀況　不放棄「面對任何事都是美好的」

記者葉文正／台北報導

綜藝天后小S證實健康亮紅燈，小S今天透露，發現有肝指數的問題，已高到「不得不戒酒」的程度，甚至與她長期睡眠障礙有所關聯，她今天也傳來好消息：「肝指數高到多少我有點忘了，但是現在的我相當健康。」

▲小S證實肝指數出問題（圖／攝影中心攝）

提到惱人的肝指數，向來喜歡喝兩杯的小S表示：「之前的指數我真的是不記得了，反正此刻的我right now 的我很健康，然後重點是我的心情很很快樂，因爲我覺得就是心情好，才是讓身體健康的最重要的一件事情，然後，因爲我覺得我現在都很時時感恩我的家人對我那麼好啊，小孩自己這麼努力，爭氣。然後就覺得工作也都很順，所以我就覺得每天都心情很不錯。」

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▲小S開心家人很努力。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S也提到自己對抗病症的秘訣，「然後我覺得心情一好人也美，身體也健康，這個就是我覺得我接下來要一直維持下去的，而且心情一好，真的比如睡眠什麼等等的，就是會都會改善。」

▲小S認為工作順利也是開心原因。。（圖／記者黃克翔攝）

至於她花了多久時間重拾健康？小S笑說：「不用花多久時間重拾健康啊，因爲我現在就很健康，因爲我有一顆充滿感恩以及愉快的心，面對任何事情都是美好的。」用健康心態面對未來是她最大武器。