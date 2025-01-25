汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

記者田暐瑋／綜合報導

汪小菲與台灣妻子Mandy（馬筱梅）結婚後，經常一起直播帶貨，但近日兩人一同現身聊歌，他當著老婆面當場酸：「聽點有品味的歌好嗎？」讓Mandy氣得當場垮臉，他也憤而起身離開，引發網友討論。

▲汪小菲在直播中諷刺老婆。（圖／翻攝自微博）



汪小菲近日在直播中聊到喜歡聽的歌曲，向Mandy推薦伍佰的經典歌曲〈愛情的盡頭〉，但Mandy直言「沒聽過」，讓汪小菲當場傻眼回應：「不可能沒聽過！」諷刺老婆沒有品味，Mandy一聽氣得回頭瞪了汪小菲，汪小菲激動說：「你盯我幹嘛？」接著自嘲兩人有代溝，她無奈說：「我就沒聽過！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪小菲在直播中諷刺老婆。（圖／翻攝自微博）



最後汪小菲憤而起身離開鏡頭前，讓現場一陣尷尬。Mandy只好在直播中緩頰，解釋汪小菲就是這樣的個性，但自己並未生氣：「如果真的生氣，我會罵人。」她還幽默表示，伍佰推出這首歌時自己才11歲，沒聽過是很正常的事。

▲Mandy事後緩頰。（圖／翻攝自微博）



事實上，Mandy先前分享自己的感情觀，認為：「兩人會吸引對方一定是一見鍾情，但若要長久相處得看之後怎麼經營，不經營的話，所有的一見鍾情都會成為泡沫。」強調所有的關係都需要經營，「有時候我都會勸我老公對我婆婆講話不要那麼急躁，但我老公可能有自己的想法，有時候我老公也會勸我對自己媽媽講話態度要好一些，經過溝通之後，我們都會反思，要怎麼才能做得更好。」