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《墨雨雲間》16歲最美丫鬟升格當主角！「搭34歲男星」被嘲叔姪戀

記者劉宛欣／綜合報導

2024年的復仇古裝劇《墨雨雲間》讓主角王星越、吳謹言攀上是新的事業巔峰，劇中年僅16歲、飾演丫環「桐兒」的女星艾米也吸引大量關注，受封「最美丫鬟」。她近日傳出將在新劇《攬流光三千》中擔任女主角，搭檔34歲的男星劉學義搭檔，18歲的年齡差，瞬間引發了部分網友的討論，甚至直呼兩人是「叔姪戀」。

▲艾米、劉學義。（圖／翻攝自艾米、劉學義微博）

▲艾米透過《墨雨雲間》丫鬟一角打開知名度。（圖／翻攝自艾米微博）

劉學義擁有亮眼外型和扎實演技，早年多以配角身份活躍，在先後與鞠婧禕、吳謹言出演《花間令》、《春花焰》後爆紅。然而，劉學義近期卻被爆料與張頌文一同因逃稅問題被約談，消息迅速登上熱搜，也對他目前的形象和事業造成了一定影響。儘管如此，劉學義仍然積極參與新劇的拍攝工作。

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▲艾米、劉學義。（圖／翻攝自艾米、劉學義微博）

▲劉學義外型與演技都受到肯定。（圖／翻攝自劉學義微博）

《攬流光三千》改編自小說《穿越修仙的爹回來接我了》，男女主角的感情線是一大看點，但劉學義與艾米之間因年齡差異，引發了不少網友的質疑和討論，認為組合有些不合適。不久後，微博上又傳出劉學義可能選擇不接演。對此，劉學義的經紀公司表示，會慎重選擇適合的劇本和角色，並呼籲大家理性看待傳聞，等待官方的正式消息。

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