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白冰冰痛失愛女「頭七入夢」 14天沒睡喊話全民幫林葉亭

記者葉文正／台北報導

「綜藝大姐大」白冰冰主持的民視《超級冰冰Show》今（24）日舉辦餐敘，子弟兵郭忠祐、蔡家蓁、「台1線」東諺與阿玟等出席，並宣布改版加入「娃娃兵」。而林葉亭的失智父失蹤至今第9天，白冰冰日前憂心轉發資訊，期盼林葉亭的爸爸早日回家，今白冰冰談到愛女白曉燕遭撕票的過往，當時該做的都做了，焦急到14天沒睡，沒想到最後竟是噩耗，到最後忍不住泛淚哽咽。

▲白冰冰(中)今天舉行年終餐會。（圖／民視提供）

▲白冰冰(中)今天舉行年終餐會。（圖／民視提供）

白冰冰說，可以體會到林葉亭的心情，畢竟女兒當年不見的那14天她快要瘋了，歹徒的指示她都照做，還一次用3支手機，上廁所也都帶著就怕漏接電話，有時還會接到來關心的電話，她馬上掛斷，就怕錯失通話機會，「我整整14天沒有闔眼，眼睛很紅，沒吃飯，沒喝水，眼睛張開，腦袋是空的。」

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▲白冰冰(中)今天舉行年終餐會。（圖／民視提供）

▲白冰冰時常想起女兒。（圖／民視提供）

有天白冰冰竟睜著眼睛做夢，她回思，「我夢到小孩子嚎啕大哭回來，旁邊還有我熟悉的人，我還很高興，跟警察先生說『要回來了！要回來了！在哭，沒問題』，但每個人都安靜下來，後來才有人跟我說我那天講很不妙，是頭七回來，但我不知道，還興奮地在講，我那時候原本找好心理醫生和整形科，要把她的手指接回。」事隔28年，白冰冰回憶這段傷痛仍難過不已。

▲▼林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到」她連三喊：不可能。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

▲林葉亭尋失智父目前尚未有下落。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

林葉亭85歲失智父仍失聯，白冰冰不捨表示自己非常擔心，「林葉亭日子怎麼過，現在這麼冷，她爸爸已經85歲了，會不會在哪裡昏倒還沒被發現，地毯式搜查還沒找到，真的要靠全民幫忙。」呼籲大家幫幫林葉亭努力尋父。

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